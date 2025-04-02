'Türkiye'de fırsatlara her zaman açığız'

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de 35’inci yıllarını kutladıklarını ve bugüne kadar 3 şirket satın alma gerçekleştirdiklerini aktaran Legrand Avrupa Bölgesi Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Frédéric Xerri, Türkiye'nin yenilikçilik yeteneklerine, insan kaynaklarına inandıklarını ve yeni fırsatlara her zaman açık olduklarını söyledi.

Türkiye’nin Legrand için önemli bir pazar olduğunu ve Avrupa Bölgesi’nin yapıtaşlarından biri konumunda bulunduğunu belirten Xerri, “Türkiye'de, diğer tesislerimiz için de örnek teşkil eden 2 üretim tesisimiz bulunuyor. Bu üretim tesisleri hem yerel hem de küresel pazarlar için çalışıyor. Türkiye'ye ve Türk ekibimize olan güvenimizi sürekli yatırımlar yaparak göstermekteyiz. Altyapı dahil tamamen otomatik olan yeni ürün hattını açtık. Bu ürün hattı ile Gebze tesisimiz, sadece yerel pazar için değil, aynı zamanda küresel pazarlar için de yeni modüler seri -devre kesici ve KAK- üretmeye başladı, 10kA devre kesici dahil” dedi.

Gebze’de yeni üretim hattı devreye aldı

Özellikle 2016’dan itibaren Türkiye yatırımlarının hızlandığını ve 2019’da Pelitli'de Inform için yaklaşık 8 milyon euro değerinde bir üretim tesisi yatırımı yaptıklarını belirten Xerri, 2023’te başlayan ve Gebze'de altyapı, tamamen otomatik üretim hatları ve güneş enerjisi sistemi dahil olmak üzere 13 milyon euro değerindeki yeni yatırımlarını tamamladıkları bilgisini verdi. Xerri, “Yıllardır devre kesicileri üreten Gebze tesisinde bu yatırımla birlikte 10kA MCB de Türkiye'de tam otomasyon ile üretilecek” diye konuştu. Gebze tesisindeki çatı güneş enerjisi sistemi yatırımının yenilenebilir enerji kullanımıyla sürdürülebilirlik taahhüdü için önemli bir adım olduğunu anlatan Xerri, “Türkiye ekonomisi, yeni gelişen bir ekonomi. Öte yandan, farklı krizlerle tekrar tekrar karşılaşmak, Türkiye'yi krizleri aşma konusunda deneyimli bir ülke haline getirmiş durumda. Bu nedenle, Türkiye'ye ve Türkiye'deki yatırımlarımıza inanıyoruz. Ancak, bu sefer kriz daha derin. Sadece bir veya birkaç sektörü etkilemiyor, tüm sanayi yavaşladı. Projeler durdu, inşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin ana itici güçlerinden biridir. Yeni bina stoğuna ihtiyaç duyulsa bile, yatırımcılar bekliyor. Devlet, inşaat sektöründeki en büyük ve en önemli yatırımcı ve bu krizde devlet projeleri bile yavaşladı. Ancak faiz oranları, toparlanmanın anahtarı. Faiz oranları, yatırımcıların iştahının geri döneceği bir noktaya düştüğünde, Türkiye ekonomisinin toparlanması başlayacaktır. İnşaat sektörü ana itici güçlerden biri olduğu için, paralel olarak toparlanacak. Toparlanmaya yardımcı olacak küresel trendlerin ise enerji geçişi, demografi, veri merkezleri ve dijitalleşme yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Veri merkezleri çözümleri cironun %20’sini oluşturuyor

AC tip elektrikli araç şarj istasyonunda adetsel bağlamda pazarda önemli bir yer aldıklarını belirten Xerri, “DC adetsel bağlamda daha az olsa da ciroya etkisi daha yüksek. Şu an bütün Legrand Grup genel cirosunun yüzde 20’sini veri merkezleri çözümleri oluşturuyor. Ciroda Avrupa’da Fransa ve İtalya ilk sıralarda geliyor. Sonrasında İngiltere ve İrlanda geliyor. Türkiye, İspanya, Almanya ve Benelüks aynı seviyede ciroya sahip olan ülkeler arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Satın almalara 5 milyar euro yatırım yapacak

Legrand’ın yıllık satışları bugün 8,6 milyar euro olduğunu ve bunu 2030 yılına kadar 15 milyar euroya çıkarma hedeflerinin bulunduğunu Frédéric Xerri, ayrıca bir önceki yıla göre yüzde 2,8 büyüme gerçekleştirdiklerini belirtti. Legrand’ın büyüme stratejisinin organik büyüme ve satın almalar olmak üzere iki temele dayandığını anlatan Xerri, “2024 yılında 7 farklı satın alma gerçekleştirdik ve 2025’in bu dönemine kadar 1 satın alma duyurduk. Hedeflerimize ulaşmak için yüzde 50 organik büyüme ve yüzde 50’si birleşme ve satın almalarla satışları neredeyse iki katına çıkaracağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde Ar-Ge’ye 3 milyar euro ve birleşme ve satın almalara 5 milyar euro yatırım yapacağız. Türkiye’de ise Bufer Elektrik, İnform Elektronik ve Estap gibi satın almalar gerçekleştirdik"diye konuştu.