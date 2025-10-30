Türkiye’de hızlı büyüyen Rossmann, bu yıl 216 mağazaya ulaşacak

Hayati ARIGAN

Ejder, “Türkiye, Rossmann’ın global büyüme planında Avrupa dışındaki en hızlı gelişen pazarlardan biri haline geldi. Tüketici alışkanlıkları, yerli üretim gücü ve genç nüfus dinamizmiyle önümüzdeki dönemde de yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Rossmann’ın merkezi Almanya’da yüzde 6 civarında büyüdüğünü, bu oranın diğer Avrupa ülkelerinde ise yüzde 19 civarında gerçekleştiğini belirten Ejder, “Hem pazar hem de Rossman büyümeye devam ediyor. Rossmann Türkiye Almanya’nın dışarıda yaptığı yatırımlarda beşinci ülke konumunda” ifadelerini kullandı.

9 ayda pazarın üzerinde büyüdü

Ejder, 2025’in ilk 9 ayında Rossmann Türkiye’nin mağaza kanalında çift haneli büyüme elde ettiğini, online’da ise çift haneli büyümeyi hedeflediklerini aktararak, “Kişisel bakım pazarı yüzde 32 büyürken biz pazarın üzerinde performans gösteriyoruz. Globalde geçen yıl Rossmann’ın cirosu 15 milyar euro oldu. Devam eden 15’inci yıl kampanyamızla sepet tutarı ve ciro yüzde 25 arttı” diye konuştu.

Yerel üretim ve tedarik zinciri

Rossmann Türkiye, üretim tarafında da yerelleşme adımlarını hızlandırıyor. Şirketin raflarında bulunan 3 bin 500’den fazla Rossmann markalı ürünün yaklaşık 300’ü Türkiye’de üretiliyor. Ejder, “Yerel üretim, tedarik zinciri verimliliğini artırıyor. Bu sayede hem istihdama katkı sağlıyoruz hem de maliyet avantajıyla rekabet gücümüzü koruyoruz” dedi. Ejder, “Bugün Türkiye operasyonumuzda çalışanların yüzde 72’si kadın" diye konuştu.

Bu yıl lojistik yatırımlarına da odaklandıklarını belirten Ejder şu bilgileri verdi: “Söke’de yeni e-ticaret deposunu devreye aldık. İstanbul ve Ankara’da depolarının kapasitesi bu yıl toplam 30 bin metrekareye ulaştı. 2 bin metrekarelik tesis, kısa sürede 6 bin metrekareye genişleyebilecek kapasiteye sahip. Günlük 35 bin paketin sevk edildiği merkezde, siparişlerin yüzde 95’i 24 saat içinde kargoya veriliyor.”

Güzellik ve bakım pazarı 200 milyar TL’ye yükselecek

Türkiye’de 2024 yılında toplam güzellik pazarı büyüklüğünün 158 milyar TL’ye ulaştığını açıklayan Ejder, şöyle devam etti: “2025 yılının ilk 9 ayında da daha yüzde 32 oranında büyüdü. Pazarın bu seneyi yaklaşık 200 milyar TL’nin üzerinde kapatacağı tahmin ediliyor. Nielsen’in global çapta yaptığı araştırmaya göre özellikle bakım pazarı dünyada yüzde 10 büyüyor. Türkiye ise yüzde 32 büyüyor.”