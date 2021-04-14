Türkiye’de ilk kez üretilen jumbo karidese AB onayı

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye’nin ilk pilot karides üretim tesislerinden birini inşa ederek, jumbo karides üreten ASC Deniz ve Su Ürünleri, ilk denetimden başarıyla geçerek uluslararası sertifika kuruluşu GLOBAL GAP’tan sertifika almaya hak kazandı. Türkiye’de ilk kez 16-20 kalibrede (50 gr) jumbo karides üretmeyi başaran şirket, yıllık 7 milyon dolara kadar çıkan ithalatın önüne geçmeyi ve ardından da başta ABD olmak üzere, bu ürünün yoğun olarak tüketildiği ülkelere ihracat yapmayı öngörüyor. Tamamlandığında 25 milyon liraya ulaşacak yatırım için firmanın proje koordinatörlüğünü üstlenen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Arş. Gör. Merve Sarıipek, bu yatırımın Türkiye’de karides endüstrisinin gelişmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Muğla Milas’ta kuruldu

Muğla Milas’ta 24 dönüm arazi üzerine kurulan ve yıllık kapasitesi 29 ton olan tesiste, kapalı devre sistemde jumbo karides üretimi gerçekleştiriliyor. 2019’da inşaatı tamamlanan tesiste geçen yıl haziran ayında üretimin ilk adımı atılırken, ilk hasat ise kasım ayında gerçekleştirildi. Türkiye’de halen yıllık 7 milyon dolar civarında Pasifik Beyaz Karidesi (L.vannamei) ithalatı yapılıyor. Anatolia Shrimp markasıyla başta ABD ve Almanya olmak üzere Avrupa pazarına ürün sunma hazırlıklarında olan firma, su ürünleri üreticilerinin kalite ve hijyen standartlarına uygunluğunu denetleyen, GLOBAL GAP tarafından sertifikalandırıldı. Üretimde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kuluçkahane projesi de hazırlayan şirket, bu yatırımı da 2021’in son çeyreğinde devreye almayı planlıyor.

Katkı maddesiz, hormonsuz üretim

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Arş. Gör. Merve Sarıipek; jumbo karidesin, Hindistan, Çin, Vietnam, Endonezya ve Tayland’da yoğun olarak üretildiğini, en büyük tüketicilerin ise ABD, Çin, Japonya ile İspanya, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi. Türkiye’nin dondurulmuş karides ithalatının yıllık ortalama 7 milyon dolar civarında olduğu bilgisini veren Sarıipek, buna karşılık son yıllarda yerli üretime yönelik ilginin de giderek arttığını bildirdi.

ASC Deniz ve Su Ürünleri’nin gerçekleştirdiği bu yatırımın, Türkiye’de karides endüstrisinin oluşmasına büyük katkı sağlayacağına vurgu yapan Merve Sarıipek, “Dünya genelinde yapılan üretimlerde hormon ve katkı maddesi kullanımına çok sık rastlanmaktadır. Bu yatırımda ise katkı malzemesi ve hormon kullanılmadan üretim yapılıyor” diye konuştu.

Yüzde 99.8’i yetiştiricilik yoluyla elde ediliyor

Dünya mutfaklarının önde gelen ürünlerinden birisi olan, gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da büyük oranda ithalat yoluyla temin edilen Pasifik Beyaz Karidesi (L. vannamei) yüzde 99.8’i yetiştiricilik yoluyla elde ediliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Pasifik Beyaz Karidesi’nin 5.45 milyon tonluk global üretim miktarının ekonomik değerini 32 milyar ABD doları olarak açıklıyor.