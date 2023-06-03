"Türkiye'de kadın girişimcilerin oranı yüzde 50'ye yükselmeli"

Mehtap HALICI

Ekonomide kadının öne­mi her geçen gün artı­yor. Her alanda yenili­ğe ve gelişime katkıda bulunan kadınlar, iş dünyasında da fark yaratıyor. Garanti BBVA’nın, Ekonomist Dergisi ve Türki­ye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 16'ncısı gerçekleştirdiği Türki­ye’nin Kadın Girişimcisi Yarış­ması sonuçlandı. Birbirinden başarılı kadın girişimcileri bu­luşturan ödül töreninde, dört kategorinin birincileri açıklan­dı. Yarışmada, Mamajoo Sağ­lık Ürünleri’nin kurucusu Ay­la Müstecaplıoğlu “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” seçildi. Küb­ra Yurtsever Kargı, Natuva Ko­kulu Üzüm girişimiyle “Türki­ye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimci­si”, Vivosens kurucusu Gözde Büyükacaroğlu “Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Giri­şimcisi” oldu. Köstebek’i hayata geçiren Müge Baltacı ise “Tür­kiye’nin Kadın Sosyal Etki Giri­şimcisi” ödülünü kazandı.

“Kadınlar ekonomide daha fazla söz sahibi olmalı”

Ödül töreninde konuşma ya­pan Garanti BBVA Genel Mü­dür Yardımcısı Sibel Kaya, ül­kelerin ve toplumların geliş­me ve ilerleme kaydedebilmesi için kadınların güçlenmesi ge­rektiğini söyledi. Kaya, “Kadı­nın güçlenmesi, ekonomide da­ha fazla söz alması, toplumda ve iş hayatında adil ve eşit fırsat­lara sahip olmasına verdiğimiz önem her işte pusulamız olu­yor. 2007’den bu yana kadın gi­rişimcilerin her alandaki başa­rılarına şahit olduk. Biz bu yola çıktığımızda Türkiye’de yüzde 5’lerde olan kadın girişimci ora­nı toplam ekosistem içinde yüz­de 14’e yükseldi. Amacımız bu oranın dünya geneli olan yüz­de 34’e hatta tam bir eşitlik için yüzde 50 seviyesine çıkması. Bu nedenle iş hayatında kadın er­kek eşitlenene kadar ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine destek vermek hepimizin so­rumluluğu olmalı” dedi. Kadın girişimcilerin finansman ihti­yacı için 2022’de toplam 28 mil­yar TL kredi kullandırdıklarını da belirten Kaya, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’y­la kadınların motivasyonları­nın artmasını, başarı hikâyele­rini duyurmasını ve rol model olmalarını sağladıklarını ifade ederek, bugün toplamda 43 bini aşan başvuru sayısıyla bir daya­nışma topluluğu oluşturdukları yarışmayla birçok kadının ha­yatına dokunduklarını sözleri­ne ekledi.

“Kadın girişimcilere ilham oluyor"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de Tür­kiye’nin Kadın Girişimcisi Ya­rışmasının birçok açıdan çok önemli bir yarışma olduğunu belirtti.

Erdem, "Zira kazananlar sa­dece burada aldıkları ödüllerle sınırlı kalmıyor, buradan sonra ulusal ve uluslararası birçok ya­rışmadan da ödülle dönerek bi­zi gururlandırıyor, henüz yolun başında olan kadın girişimcile­re ilham oluyor, cesaret veriyor. Ben yarışmamıza başvuran, fi­nale kalan ve kazanan tüm ka­dın girişimcileri gönülden tebrik ediyorum. Garanti BBVA ve Eko­nomist’e 16 senedir kadın giri­şimcileri cesaretlendirmek için gösterdiği yol arkadaşlığına, düş ortaklığına teşekkür ederim" de­ğerlendirmesinde bulundu.