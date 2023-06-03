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"Türkiye'de kadın girişimcilerin oranı yüzde 50'ye yükselmeli"

Sektörün farklı alanlarında söz sahibi kadınların oranı giderek artıyor. Türkiye’deki girişimci sayısının 17 yıllık artışı göz önüne alındığında, kadın girişimci oranı yüzde 5’lerden yüzde 14’lere çıktı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Bu oran dünya geneli olan yüzde 34’e hatta tam bir eşitlik için yüzde 50 seviyesine yükselmeli” dedi.

Haber Merkezi
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Mehtap HALICI

Ekonomide kadının öne­mi her geçen gün artı­yor. Her alanda yenili­ğe ve gelişime katkıda bulunan kadınlar, iş dünyasında da fark yaratıyor. Garanti BBVA’nın, Ekonomist Dergisi ve Türki­ye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 16'ncısı gerçekleştirdiği Türki­ye’nin Kadın Girişimcisi Yarış­ması sonuçlandı. Birbirinden başarılı kadın girişimcileri bu­luşturan ödül töreninde, dört kategorinin birincileri açıklan­dı. Yarışmada, Mamajoo Sağ­lık Ürünleri’nin kurucusu Ay­la Müstecaplıoğlu “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” seçildi. Küb­ra Yurtsever Kargı, Natuva Ko­kulu Üzüm girişimiyle “Türki­ye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimci­si”, Vivosens kurucusu Gözde Büyükacaroğlu “Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Giri­şimcisi” oldu. Köstebek’i hayata geçiren Müge Baltacı ise “Tür­kiye’nin Kadın Sosyal Etki Giri­şimcisi” ödülünü kazandı.

“Kadınlar ekonomide daha fazla söz sahibi olmalı”

Ödül töreninde konuşma ya­pan Garanti BBVA Genel Mü­dür Yardımcısı Sibel Kaya, ül­kelerin ve toplumların geliş­me ve ilerleme kaydedebilmesi için kadınların güçlenmesi ge­rektiğini söyledi. Kaya, “Kadı­nın güçlenmesi, ekonomide da­ha fazla söz alması, toplumda ve iş hayatında adil ve eşit fırsat­lara sahip olmasına verdiğimiz önem her işte pusulamız olu­yor. 2007’den bu yana kadın gi­rişimcilerin her alandaki başa­rılarına şahit olduk. Biz bu yola çıktığımızda Türkiye’de yüzde 5’lerde olan kadın girişimci ora­nı toplam ekosistem içinde yüz­de 14’e yükseldi. Amacımız bu oranın dünya geneli olan yüz­de 34’e hatta tam bir eşitlik için yüzde 50 seviyesine çıkması. Bu nedenle iş hayatında kadın er­kek eşitlenene kadar ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine destek vermek hepimizin so­rumluluğu olmalı” dedi. Kadın girişimcilerin finansman ihti­yacı için 2022’de toplam 28 mil­yar TL kredi kullandırdıklarını da belirten Kaya, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’y­la kadınların motivasyonları­nın artmasını, başarı hikâyele­rini duyurmasını ve rol model olmalarını sağladıklarını ifade ederek, bugün toplamda 43 bini aşan başvuru sayısıyla bir daya­nışma topluluğu oluşturdukları yarışmayla birçok kadının ha­yatına dokunduklarını sözleri­ne ekledi.

“Kadın girişimcilere ilham oluyor"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de Tür­kiye’nin Kadın Girişimcisi Ya­rışmasının birçok açıdan çok önemli bir yarışma olduğunu belirtti.

Erdem, "Zira kazananlar sa­dece burada aldıkları ödüllerle sınırlı kalmıyor, buradan sonra ulusal ve uluslararası birçok ya­rışmadan da ödülle dönerek bi­zi gururlandırıyor, henüz yolun başında olan kadın girişimcile­re ilham oluyor, cesaret veriyor. Ben yarışmamıza başvuran, fi­nale kalan ve kazanan tüm ka­dın girişimcileri gönülden tebrik ediyorum. Garanti BBVA ve Eko­nomist’e 16 senedir kadın giri­şimcileri cesaretlendirmek için gösterdiği yol arkadaşlığına, düş ortaklığına teşekkür ederim" de­ğerlendirmesinde bulundu.