"Türkiye'de kadın girişimcilerin oranı yüzde 50'ye yükselmeli"
Sektörün farklı alanlarında söz sahibi kadınların oranı giderek artıyor. Türkiye’deki girişimci sayısının 17 yıllık artışı göz önüne alındığında, kadın girişimci oranı yüzde 5’lerden yüzde 14’lere çıktı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Bu oran dünya geneli olan yüzde 34’e hatta tam bir eşitlik için yüzde 50 seviyesine yükselmeli” dedi.
Mehtap HALICI
Ekonomide kadının önemi her geçen gün artıyor. Her alanda yeniliğe ve gelişime katkıda bulunan kadınlar, iş dünyasında da fark yaratıyor. Garanti BBVA’nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 16'ncısı gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı. Birbirinden başarılı kadın girişimcileri buluşturan ödül töreninde, dört kategorinin birincileri açıklandı. Yarışmada, Mamajoo Sağlık Ürünleri’nin kurucusu Ayla Müstecaplıoğlu “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” seçildi. Kübra Yurtsever Kargı, Natuva Kokulu Üzüm girişimiyle “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi”, Vivosens kurucusu Gözde Büyükacaroğlu “Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” oldu. Köstebek’i hayata geçiren Müge Baltacı ise “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” ödülünü kazandı.
“Kadınlar ekonomide daha fazla söz sahibi olmalı”
Ödül töreninde konuşma yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, ülkelerin ve toplumların gelişme ve ilerleme kaydedebilmesi için kadınların güçlenmesi gerektiğini söyledi. Kaya, “Kadının güçlenmesi, ekonomide daha fazla söz alması, toplumda ve iş hayatında adil ve eşit fırsatlara sahip olmasına verdiğimiz önem her işte pusulamız oluyor. 2007’den bu yana kadın girişimcilerin her alandaki başarılarına şahit olduk. Biz bu yola çıktığımızda Türkiye’de yüzde 5’lerde olan kadın girişimci oranı toplam ekosistem içinde yüzde 14’e yükseldi. Amacımız bu oranın dünya geneli olan yüzde 34’e hatta tam bir eşitlik için yüzde 50 seviyesine çıkması. Bu nedenle iş hayatında kadın erkek eşitlenene kadar ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine destek vermek hepimizin sorumluluğu olmalı” dedi. Kadın girişimcilerin finansman ihtiyacı için 2022’de toplam 28 milyar TL kredi kullandırdıklarını da belirten Kaya, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’yla kadınların motivasyonlarının artmasını, başarı hikâyelerini duyurmasını ve rol model olmalarını sağladıklarını ifade ederek, bugün toplamda 43 bini aşan başvuru sayısıyla bir dayanışma topluluğu oluşturdukları yarışmayla birçok kadının hayatına dokunduklarını sözlerine ekledi.
“Kadın girişimcilere ilham oluyor"
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmasının birçok açıdan çok önemli bir yarışma olduğunu belirtti.
Erdem, "Zira kazananlar sadece burada aldıkları ödüllerle sınırlı kalmıyor, buradan sonra ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan da ödülle dönerek bizi gururlandırıyor, henüz yolun başında olan kadın girişimcilere ilham oluyor, cesaret veriyor. Ben yarışmamıza başvuran, finale kalan ve kazanan tüm kadın girişimcileri gönülden tebrik ediyorum. Garanti BBVA ve Ekonomist’e 16 senedir kadın girişimcileri cesaretlendirmek için gösterdiği yol arkadaşlığına, düş ortaklığına teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.