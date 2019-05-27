Türkiye'de kuraklığa dayanıklı çim üretildi

27 Mayıs 2019

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doç. Dr. Songül Sever Mutlu ve Prof. Dr. Nedim Mutlu tarafından, 10 yılı aşkın süredir yapılan Ar-Ge çalışmaları ile kuraklığa çok dayanıklı bermuda çim türü geliştirildi.

Özellikle yaz aylarında daha az su kullanımı ile yeşil alanların devamını mümkün kılan çim türü, az su ile yüksek çim kalitesini koruyor.

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Treet Buba Tarım ve Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Timuçin BİLGÖR’ün katılımıyla gerçekleşen imza töreni ardından Bilgör, konuyla ilgili şu sözleri aktardı:

“Özellikle son yıllarda küresel ısınma nedeni ile tüm dünyada yaşanan kuraklık ülkemizi de etkiledi. Suyun her geçen gün azaldığı dünyamızda su tüketimini azaltmak için önlemler almak gerektiğinin farkındayız. Yağmurun yetersiz olduğu özellikle son yıllarda, sulama maliyetleri de oldukça arttı. Özellikle çim alanlarda mevsime göre 1 sulama periyodunda m²ye 25 ile 40 litre su ihtiyacı oluyor. Coğrafyamızın değişen koşullarına uyumlu yerli çim türlerinin geliştirilmesi için yıllardır çalışan hocalarımızı gönülden kutluyorum. Ülkemizde üretilen yabancı menşeli çim çeşitlerine karşılık kendi gen kaynaklarımızı kullanarak Akdeniz bölgesi iklim ve toprak şartları altında geliştirdikleri SURVIVOR, ilk ninvejetatif yerli çim türü olma özelliğini taşıyor.”

Kuraklığa dayanımı yüksek olan Survivor Çim, özellikle yaz aylarında daha az su kullanımı ile yeşil alanların devamını mümkün kılıyor. Az su ile yüksek çim kalitesini devam ettirebilen türler daha az gübre ve biçme gerektirdiğinden, bakım masrafları da önemli oranda azalıyor. Tüm Golf alanları ve spor tesislerinde, park-bahçelerde ve diğer çim alanlarda kullanılabilinecek olan SURVIVOR çim türünün lisanslaması, ülkemizde teknoloji transferi konusunda sayılı örneklerin arasında yer alıyor.