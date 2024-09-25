Türkiye’de nüfusun beşte biri kripto sahibi

Kripto yasasının onaylanması ve ikincil düzenlemelerle regülatif çerçevenin netleşmesiyle Türkiye, küresel kripto ve Web3 sahnesinde adından daha sık söz ettirir oldu. Türkiye'nin bölgesel liderliği, Triple-A tarafından yürütülen bir araştırmayla bir kez daha kanıtlandı. Araştırmaya göre ülkemiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur'dan sonra nüfusa oranla kripto para sahipliği açısından küresel sıralamada üçüncü olarak konumlandı. Gelişmekte olan piyasalar arasında ise kripto para birimi sahipliği açısından ilk sıraya yerleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Rapora göre dünya çapında 560 milyondan fazla kripto sahibi var. Bu rakam küresel nüfusa kıyasla %6,8 olarak ölçülüyor. Türkiye ise gelişmekte olan piyasalar içindeki liderliğiyle öne çıkıyor” dedi.

Beş kişiden biri kripto sahibi

Dünya çapında kripto adaptasyonunun ilerlediğini vurgulayan Kripto Sahipliği Verisi başlıklı araştırmaya göre Türkiye’de kripto para birimi tutan kişi sayısının nüfusa oranı %19,3 olarak ölçüldü. Bu rakamın yaklaşık 5 kişiden birinin kripto para birimi sahibi olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Kafkas Sönmez, “85 milyonun üzerindeki nüfusuyla bölgesinin kalabalık ülkelerinden biri olan Türkiye'de 5 milyona yakın kişinin kripto para birimi tuttuğu görülüyor. Bu raporun Mayıs 2024'te, henüz kripto yasası Resmî Gazetede yayımlanmadan önce hazırlandığı düşünüldüğünde, bu rakamın bugün 5 milyonu aştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yasayı takiben yeni oyuncuların piyasaya katılımına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Artan rekabetin geniş tabanlı benimsemeyi hızlandıracağını ve daha çok katılımcının kripto para birimleriyle tanışacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcılar yeni trendleri kaçırmıyor

Türkiye’deki kripto yatırımcılarının sektörde olan biteni aktif biçimde takip ettiğini, başka bir deyişle kripto sahibi katılımcıların çoğunluğununun yeni trendleri etkin bir şekilde izlediğini belirten Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez, “Buna dair son kanıtlardan biri CoinGecko tarafından yayımlanan raporlardan birinden geldi. Platformun yalnızca internet trafiğinden hareketle oluşturduğu inceleme, Türkiye’nin ABD ve Hindistan’dan sonra gerçek dünya varlıkları (RWA) trendine en çok ilgi duyan 3. ülke olduğunu ortaya koydu. Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi ve blokzincirinde işleme açılması Türk yatırımcıların geleneksel yatırım tezleriyle de birebir örtüşüyor. Örneğin altın gibi güvenilir bir varlığın fiziksel haline değil de blokzincirine taşınmış bir versiyonuna yatırım yapmak, daha farklı kesimlerden, kriptoya karşı çekimser kitlelerin de blokzinciriyle tanışmasına aracı olabilir. SPK, son ilke kararlarıyla RWA ihracını ve listelemesini yasaklamasa da konuyu ilgili ve yetkili kuruluşlara bıraktı. Bu, RWA konusunda da yasal çerçevenin çok da uzak olmayan bir gelecekte oluşturulabileceğinin sinyali olarak okunabilir” diye konuştu.

"Gate.TR benimsemenin elçisi olarak konumlanıyor"

2022’de kurulan Gate.TR'nin sloganının “kriptoya açılan kapı” olduğunu hatırlatan Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Gate.TR olarak Türkiye’de blokzinciri ve dijital varlıklar konusunda başlayan yeni dönemde kendimizi adaptasyonu ve benimsemeyi artırma konusunda sorumlu hissediyoruz. Gate.TR kendisini, kripto ve Türkiye’deki yatırımcılar arasında bir elçi olarak konumlandırıyor. Kriptonun ne olduğunu, ne olmadığını, kripto yatırım tezlerinin nasıl geliştirilebileceğini, kripto ve Web3’te nasıl kariyer yapılabileceğini, blokzinciri teknolojisinin katma değerini anlatmak konusunda Gate.TR gibi önde gelen yerli oyunculara önemli roller düşüyor. Biz de bu rolün farkındalığıyla hem sahada hem de dijitaldeki tüm iletişim kanallarımızda, blokzinciri ve kripto sektörüne dair objektif değerlendirmelerle kullanıcılarımızın yanında oluyor, daha fazla kişiyi kripto ekosisteminin merkeziyetsiz doğasıyla tanışmasına aracılık ediyoruz.”