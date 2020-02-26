Türkiye'de sitrik asit üretimi yeniden başlıyor

26 Şubat 2020

Leyla İLHAN

Türkiye'de uzun bir aradan sonra sitrik asit tesisi yeniden kuruluyor. İçecekler başta olmak üzere gıdalarda dengeleyici olarak kullanılan sitrik asit üretimi için Tezcanlar Yatırım düğmeye bastı. Adana’da 36 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen tesisin yatırım tutarı 40 milyon euro. Mart ayında deneme üretimine başlayacak olan tesisin yıllık 55 bin ton üretim kapasitesiyle, Türkiye’nin sitrik asit ithalatını bitirmesi bekleniyor.

Tesis hakkında bilgi veren Tezcanlar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan, “2018 yılında Türkiye’de sitrik asit üretimi yapacak fabrikanın temellerini attık. Mart gibi de tesisi devreye alıp deneme üretimlerine başlayacağız” diye konuştu. Tesisin kapasitesinin 55 bin ton olduğunu belirten Tezcan, tesisin ihtiyaç halinde kapasitesini yüzde 100 artırıp 110 bin tona çıkaracak şekilde yapıldığını söyledi. Tezcan, halihazırda çok fazla talep aldıkları için tesisi en kısa sürede yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Çin’deki tesisleri gezdi

Tesisi kurmadan önce Çin’e gittiğini burada 5-6 tane sitrik asit üretimi yapan tesis gezdiğini aktaran Tezcan, “O vakitler sitrik asitte ton başına 880 dolar gibi bir fiyat isteniyordu ve 30 ila 40 gün gibi termin süreleri veriliyordu. Avrupa’da bile iki tane sitrik asit tesisi bulunuyor. Avrupa’dan gelen ürünlerin fiyatı ise bin dolar gibi daha yüksek seviyelerde” dedi.

Türkiye’de etanol üreten iki fabrikadan birine sahip olduklarını aktaran Ahmet Tezcan, burada ürettikleri etanolu ise Shell Lukoil, Total gibi şirketlere verdiklerini söyledi.

“Coca Cola’ya sitrik asit de vereceğiz”

Türkiye’nin sitrik asit ithalatının 55 ila 60 bin ton arasında olduğunu aktaran Tezcan, bu tesisle Türkiye’nin sitrik asit ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi. Avrupa’nın, Çin’deki ürünleri pek tercih etmediğini, bu nedenle gerektiğinde ihracat yapacaklarını da aktaran Tezcan, bu anlamda görüşmeler de yaptıklarını ifade etti. Coca Cola’ya hali hazırda zaten fruktoz ve karbondioksit verdiklerini aktaran Tezcan, artık sitrik asit de vereceklerini kaydetti. Dimes’e ham madde verdiklerini aktaran Tezcan, Pepsi ile görüştüklerini bildirdi.