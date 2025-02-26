Türkiye'de TSE Belgeli ilk simit...

DMR Unlu Mamuller, Türkiye’de simide TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Uygunluk Belgesi alan ilk firma olarak bir ilke imza attı. Bu önemli belge, simidin ulusal standartlara uygun olarak üretildiğini tescillerken, aynı zamanda ürünün kalite güvencesini de ortaya koydu.

Simidin sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da sevilen bir lezzet haline getirme hedefiyle çalışan firma, bu belgeyle sokak simidinin daha güçlü bir yer edinmesine önemli katkı sağlıyor.