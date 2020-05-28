"Türkiye’de üreticiler tek tıkla ABD pazarında"

28 Mayıs 2020

Sami ALTINKAYA

Amerika Birleşik Devletleri’nde HoReCa pazarı olarak adlandırılan hotel, restoran ve catering şirketlerine Türkiye’de bu alanda üretim yapan şirketlerin ulaşması kolay değil. HoReCa pazarının ABD ekonomisi içindeki payı 1 trilyon doları buluyor. Türkiye’deki üreticilerin bu pazardan pay alması gerekiyor. Ancak ABD pazarına girmesinin önünde ciddi sorunlar var. Lojistikten depolama maliyetlerinin yüksek olmasına, marka bilinilirliğinden, reklam bedelleri ve en önemlisi nihai alıcıya ulaşmasına kadar aracılardan dolayı sanayiciler pek çok engellerle karşılaşabiliyor.

Bugüne kadar Türkiye’den ABD’ye yapılan ihracatlar distribütör, toptancı ve reseller üzerinden yapıldı. Üreticilerin doğrudan satıcı olarak yer alabildiği ve ürünlerini kendi markalarıyla kurumsal alıcılara aracısız toptan satabileceği açıklanan, B2B online pazar yeri Rgand Marketplace Türk üreticilere de kapısını açıyor. Rgand.com'un gıda hizmetleri endüstrisinde üreticilerin ihracat yapabilmeleri için distribütörlerin ve toptancıların istediği fiyat, ödeme şekli ve özel şartlar olmaksızın, ABD pazarındaki kurumsal alıcılara ürünlerini satabilmelerine olanak sağladığı ifade ediliyor. Türk firmaları bu satışı doğrudan yaparken, Rgand'ın ABD’de gerekli olan erişim, lojistik ve iletişim altyapını da sağlamış olacağı dile getiriliyor.

Hızla elektronik ticarete geçilen bu dönemde, ABD’de bulunan Rgand tarafından yapılan teknolojik alt yapı ile, dünyada ilk defa toptan ticaretin yapılabildiği bir platform kurulduğu belirtiliyor.

ABD’deki gıda endüstrisi ve tedarik zincirinde aracılar olmadığı için tüm satış ve teslimat gücünü elinde tutabilen üreticilerin, kurumsal alıcılara ürünlerini tanıtma, denetleme, kullandırma ve numune gönderme fırsatı bulabileceği ifade ediliyor. Yapılan bilgilendirmede, "Üreticiler ayrıca sadece sattığı ürün kadar harcama yaparak, depo, pazarlama ve dağıtım gibi yüksek bedeller ödemeden ABD pazarına girebilecek." denildi.

Türkiye ile ABD arasında yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğu, iki ülke arasında hedeflenenin ise bunun 100 milyar dolara çıkarılmasının olduğu dikkat çekilen değerlendirmede, bunun da Türkiye’nin ABD’ye daha fazla ürün satması ile olabileceği vurgulandı.

26 ilde kurulan e-ticaret ve e-ihracat merkezlerinin amacının da başta ABD olmak üzere Türkiye’nin ihracatını artırmak olduğu, Türkiye’deki üreticilerin de ABD pazarına toptan ve aracısız doğrudan ihracat yapmasının, bu hedefin yakalanmasını sağlayabileceği işaret edildi.

Rgand tarafından, Türk şirketlerinin aracısız ve doğrudan ticaret süreçleri konusunda aydınlatabilmek için tektiklaamerika.com adında bir eğitim ve uygulama platformunun devreye sokulacağı belirtilirken, açıklamada, amacın, üreticilerin ABD’deki e-ticaret sürecine adım adım hazırlanmaları için gereken tüm bilgi, belge ve yasal süreci tek kaynaktan aktarmak ve bu konuda ABD’deki lojistik, gümrükleme, konsinye, ticaret, vergi, belgelendirme gibi tüm uygulamaları tek çatı altında toplayıp cazip, kolay ve en hızlı şekilde hayata geçirmelerini sağlamak olduğu dile getirildi.

Türkiye’deki firmaların, ABD HoReCa tedarik zincirine tek başına girebildiği anlatılırken, firmaların global markalaşma ve ürünlerini de değerinde satabilme fırsatı bulabilecekleri aktarıldı. Aracıların da olmayacağı bildirilirken, üreticinin kârının daha da artacağı belirtildi. "Hızlı tahsilat ve nakit dönüşü de firmalara nefes aldırabilir. Firmaların bu sayede uzun vadeli ödeme ve tahsilat sorunu ile de karşılaşmaması hedefleniyor." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD pazarının yüzde 97’sine iki gün içinde kapı teslimat yapabilme gücüne erişen Türk firmaların, depo, lojistik, satış ekibi, tanıtım ve reklam gibi yüklü masraflara gerek kalmıyor. Rgand sadece yeni pazara girecek üretici firmalar için değil, pazarda mevcut ihracatı olan firmalar için de ABD’deki tüm ticari alıcılara erişebilecek imkanı sağlayan alternatif satış kanalı olarak ortaya çıkıyor.

Türkiye’deki firmalar Rgand’ın ABD’deki, depolarında satmak istediği kadar ürünü tutup, sistemin sağladığı tüm satış ve pazarlama araçlarını kullanarak, kendi ürününü doğrudan kendisi sağlayabilecek. Üstelik ABD pazarındaki diğer satış kanallarında erişimi mümkün oluyor.

ABD pazarının yanında 2021’de Kanada ve 2022'de AB pazarına açılacak olan Rgand.com ile Türk üreticileri bir global B2B tedarik zincirine erişme şansını yakalıyor.