Türkiye’de üretilen Ford E-Transit’e altın ödül

Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda üretilen Ford’un tam elektrikli ilk ticari modeli Ford E-Transit, kapsamlı sürücü destek sistemleri paketiyle bağımsız araç güvenlik değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından ticari araçlar alanında ‘Altın Ödüle’ layık bulundu.



Ford Otosan’dan yapılan açıklamaya göre, ödülün belirlenmesi sürecinde araçlara, bisikletlilere ve yayalara yaklaşırken otonom acil durum freni, şerit takip teknolojisi, trafik levha tanıma sistemi ve yolcu takip sistemleri gibi çeşitli teknolojiler analiz edildi.

E-Transit’in sunduğu sürücü destek teknolojileri arasında yaya algılama özellikli çarpışma önleme yardımı, trafik levha tanıma özellikli akıllı adaptif hız kontrolü, şerit takip uyarılı ve yardımlı kör nokta bilgi sistemi, kavşak yardımı, 360 derece kamera ve geri manevra fren desteği yer alıyor.



Euro NCAP’in uyguladığı simülasyonlarda park halindeki araçlara veya daha yavaş ilerleyen trafiğe yaklaşırken ya da öndeki bir araç ani fren yaptığında sürücü uyarıları ve aktif güvenlik teknolojisi aksiyonları test edildi. Ayrıca yola doğru koşan bir çocuğa, yoldan giden veya geçen bisikletlilere ve yayalara verilen tepkiler için de testler yürütüldü. Bu durumlar, Ford’un E-Transitlerin çoğunlukla kullanılacağını öngördüğü kentsel ortamlardaki olası senaryoları temsil ediyor.

E-Transit, Ford Otosan tarafından Kocaeli’de elektriklendi

Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen ticari araç üreticilerinden Ford, Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunu Avrupa’daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretiyor. 1967’den beri Ford Otosan tarafından üretilen, yıllardır Türkiye ve Avrupa'da hizmet veren Ford Transit’in tam elektrikli versiyonu, Ford’un elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli bir yere sahip.



Şirket şimdiden E-Transit araçlar için Avrupa genelinde seçili müşterilerle tipik günlük kullanım koşullarında pilot çalışmalar yürütüyor. Müşteri siparişlerinin 2022’nin bahar aylarından itibaren başlaması planlanıyor.