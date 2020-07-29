Türkiye’de veri ihlallerinin maliyeti 12,3 milyon lira

29 Temmuz 2020

IBM Güvenlik İş Birimi, veri ihlallerinin kuruluşlar üzerindeki maliyetini inceleyen yıllık araştırmasını yayınladı.

IBM Güvenlik İş Birimi ve Ponemon Institute tarafından geçen yıl veri ihlali yaşamış kuruluşlarda çalışan 3 bin 200’den fazla güvenlik uzmanıyla yapılan kapsamlı mülakatlara dayanan '2020 Veri İhlali Maliyeti Raporu'na göre, Türkiye’deki her veri ihlalinin ortalama maliyeti, bir yılda yüzde 10,3 oranında artarak 12,3 milyon liraya ulaştı.

Ağustos 2019 ve Nisan 2020 tarihleri arasında meydana gelen gerçek veri ihlallerine dayanan rapora göre, veri ihlalleri Türkiye’deki kuruluşlara, kayıp veya çalıntı kaydı başına ortalama 630 TL’ye mal oluyor. Bu ortalama, ihlallerin maliyetinde 2019 yılından itibaren yüzde 10,5 oranında bir artış olduğunu gösterirken, veri ihlallerinden maddi olarak en çok zarar gören sektörlerin başında ise finans, hizmet ve teknoloji geldi.

Türkiye’de meydana gelen veri ihlallerinin yüzde 50’sinin temel nedeni ise kötü amaçlı saldırılar oldu. Bunu yüzde 25'er oranlarla sistem arızaları ve insan kaynaklı hatalar takip etti. Rapora göre, Türkiye’deki şirketlerin veri ihlali tespit süresi ortalaması 216 günden 209 güne düştü.

“Otomatikleştirilmiş teknolojilere yatırım yapan şirketler daha avantajlı”

Rapora ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen IBM Türkiye’nin Güvenlikten Sorumlu Ülke Lideri Engin Özbay, “İçinde bulunduğumuz dönemde daha önce hiç olmadığı kadar fazla veri, birbirine bağlı cihazlar ve bilişim gücüyle hızla büyüyor ve değişiyor. Bu dönem kurumlara müthiş fırsatlar sunuyor ama veri ihlali olasılıklarını da artırıyor. Bu da güvenlik ekipleri için büyük bir yüke sebep oluyor. Otomatikleştirilmiş teknolojilere yatırım yapan şirketlerin, veri ihlallerinin etkisini azaltma konusunda daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Güvenlik otomasyonu, ihlallere hem daha hızlı bir şekilde hem de önemli ölçüde daha düşük bir maliyetle müdahale edilmesini sağlamaya imkan veriyor. Bu sayede güvenlik ekiplerinin üzerindeki yükü azaltmak mümkün hale geliyor.” dedi.