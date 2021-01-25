Türkiye'de yeni ofisine taşınan Accor, otel yatırımlarına devam ediyor

Accor Otel Grubu, Türkiye’deki güçlü yatırımlarına devam edeceği 2021 yılıyla birlikte yeni ofisine taşındı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre Accor, çalışanlarına Allsafe küresel temizlik ve önleme standartları ve daha modern bir çalışma ortamı sağlamak üzere merkez ofisini Levent’teki Assembly Ferko Signature binasına taşıdı. Yeni ofis, Büyükdere Caddesi’nde bulunuyor. Yeni yapılanmayla Ortadoğu ve Afrika bölgesine Türkiye ve Hindistan’ı ekleyen Accor, genişleyerek bölgede güçlenmeyi sürdürüyor.

10 yeni otel ile Türkiye’de büyümesini sürdürecek

Verilen bilgiye göre Türkiye'de Accor, ülkedeki 52 otelden oluşan mevcut portföyünü yakında bitecek olan 10 otelle güçlendirmeyi planlıyor. Türkiye’de 13 markası ve 52 oteli (11.682 oda) bulunan Accor Otel Grubu yatırımlarına ve yeni otel açılışlarına 2021 yılında da devam edecek. 2021 yılında Trabzon ve İstanbul olmak üzere iki şehirde birden yeni otel açılışlarına imza atacak Accor Otel Grubu, 2021 yılının ilk çeyreğinde Mövenpick Living Istanbul West, Mercure Istanbul Batışehir, ibis Styles İstanbul Merter, ikinci çeyrekte ise Mercure Trabzon ve Mövenpick Istanbul Sabiha Gökçen otellerini açmayı planlıyor Accor Otel Grubu, planlanan yeni açılışlarla birlikte korona salgını ile mücadele kapsamında tüm markalarında ve Türkiye’deki tüm otellerinde yüksek hijyen ve temizlik ALLSAFE standartları uygulamaya devam edecek.