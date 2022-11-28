Türkiye’deki çalışanların %91'i robotların üretimde daha yaygın kullanılması gerektiğini söylüyor

Günümüzde robotik teknolojileri, endüstriyel kontrol sistemleri ve diğer bilgi teknolojileriyle birlikte üretim süreçlerini yönetmek, el emeğinin yerini almak ve verimliliği, hızı, kaliteyi ve performansı iyileştirmek için kullanılıyor. Kaspersky, dünya genelindeki üretim şirketlerinin ve diğer büyük kuruluşların çalışanlarının otomasyonun getireceği sonuçlar ve artan robot kullanımı hakkındaki görüşlerini öğrenmek için bir çalışma gerçekleştirdi. Amacı çalışanların şirketlerinde kullanılan robotların ve otomatik sistemlerin güvenliği hakkında ne düşündüklerini öğrenmek olan ankete Suudi Arabistan, BAE, Türkiye, Mısır ve Güney Afrika'dan çalışanlar katıldı.

Katılımcılar şirketlerinde son 2 yıl içinde robot kullanımında artış olduğunu bildirdi. Türkiye’deki çalışanların %46'sı kuruluşlarının halihazırda robot kullandığını, %42'si robotları yakın gelecekte kullanmayı planladığını söyledi.

Araştırmalar ayrıca insanların robotlaşma nedeniyle işlerini kaybetmeyi beklediklerini ortaya koydu. Robotlar farklı görevlerde ne kadar iyi hale gelirse, insanlar için o kadar az iş kalıyor. Türkiye’deki katılımcıların yarısı (%50), robotların eninde sonunda kendi sektörlerinde insanların yerini alacağına inanıyor. Robotlar tüm pazarlarda yaygınlaşırken, insanların da işlerini robotlara kaptırmamak için yeni bilgi ve beceriler edinmesi gerekiyor. Çalışanlar bunu yapmaya da hazır: İşlerinin yerini robotların alacağına inananların çoğunluğu (%75) yeni beceriler öğrenmeye veya mevcut beceri ve uzmanlıklarını geliştirmeye istekli.

Aynı zamanda, birçok çalışan, robotların işlerini ellerinden alacağı konusuna iyimser yaklaşıyor. İş yerinde robotları benimsemenin, üretim verimliliği artırmanın yanı sıra insanların işlerini daha güvenli ve zeki hale getireceğini düşünüyor. Türkiye’deki katılımcıların %63'ü robotlar nedeniyle işlerini kaybetmelerinin önüne geçmek için yeterli yeni iş alanı yaratılacağına inanıyor. Programcılar, veri bilimcileri ve mühendisler için daha fazla iş ortaya çıkması bekleniyor ki söz konusu meslek grupları önümüzdeki yıllarda robotların benimsenmesine yön verecek.

Bir diğer önemli bulgu da robotlaşma nedeniyle siber güvenlik risklerinin artması. Türkiye’den ankete katılanların çoğunluğu (%93) robotların saldırıya uğrayabileceğine inanıyor ve yine aynı oranda katılımcı şirketlerindeki veya diğer şirketlerdeki bu tür olaylardan haberdar. Robotların ne kadar korunduğuna ilişkin değerlendirmelerinde katılımcılar ikiye bölünmüş durumda: Türkiye’deki çalışanların neredeyse yarısı (%39), farklı sektörlerde robotları korumak için yeterli siber güvenlik önleminin bulunmadığına inanıyor.

Kaspersky Teknik Uzmanlar Başkanı Emad Haffar, şunları söyledi: "Giderek daha fazla görev robotlar tarafından üstleniliyor ve bunlar potansiyel olarak siber tehditlere karşı savunmasız. Kaspersky'nin misyonunu, siber güvenliğin robot teknolojisinin benimsenmesinde ön saflarda yer almasını sağlamak, zorlukların üstesinden gelmeye ve robotlaşmanın sunduğu fırsatlardan yararlanmaya yardımcı olmak olarak görüyorum. Araştırmamızda katılımcılara robotların üretimde ne kadar uygun ve verimli kullanılacağının yanı sıra, ne kadar güvenli olduklarını da değerlendirmelerini istedik. Birçok çalışanın robot kullanmanın risk oluşturduğuna inandığı ortaya çıktı. Robotlar, önümüzdeki yıllarda siber saldırılar için ana vektör olacak ve şimdiden korunmaya ihtiyaçları var. Robotları üretime entegre etmeden önce, izinsiz ağa girişlerin engellenmesini ve genel ağ güvenliğini garanti altına almak gerekir. Robotik kontrolörlerin, otomasyon sistemlerinin ve tedarik zincirlerinin korunmasını sağlamak da önemlidir. Kaspersky Industrial CyberSecurity gibi özel çözümler, üretimde robotları korumak için etkili bir yardımcı olabilir."

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