“Türkiye'deki demiryollarına limanımızdan ulaşılacak”

01 Temmuz 2019

İzmit Körfezi’nde 550 milyon dolarlık yatırımla 2015 yılında kurulan DP World Yarımca, teknolojiye yönelik yatırımlarla öne çıkıyor. Limanda demiryolu bağlantısı için de yatırım yaptıklarını belirten DP World Yarımca’nın CEO’su Kris Adams, “Demiryolu bağlantımızın da hizmete girdikten sonra Türkiye’de demiryolunun ulaştığı her yere DP World Yarımca Terminali üzerinden konteyner sevkiyatı yapmak mümkün olacak” dedi.

46 hektarlık alanda kurulan DP World Yarımca’nın, Marmara Bölgesi’nin en büyük konteyner limanlarından biri olduğunu kaydeden Adams, “Limanın 1.3 milyon TEU kapasitesi bulunuyor ve yaklaşık 500 kişi istihdam ediliyor” dedi.

Limanın oldukça yeni bir yatırım olmasına rağmen 2017 yılında bölgesinde 450 bin TEU’luk konteyner elleçleyerek, yüzde 40 pazar payına ulaştığını kaydeden Kris Adams, “Limanın kurulduğu günden itibaren hızlı büyüme ivmesi yakaladık. 1 milyon TEU barajını 2018’de aşarak, geçen yılı Doğu Marmara’nın sektör birincisi olarak kapattık”

diye konuştu.

DP World Yarımca’nın mevcut teknolojik altyapısıyla Türkiye’deki en teknolojik limanlar arasında öne çıktığını ifade eden Kris Adams, “Ayrıca DP World Yarımca, DP World’ün teknoloji geliştirmede ve yeni teknolojileri denemeye başladığı bir limanı. Bu da rekabette önemli bir avantaj sağlıyor. DP World Yarımca’da araç rezervasyon sistemi (ARS) Türkiye’de ilk kez uygulandı ve küresel ölçekte öne çıkan limanlardaki uygulamalar temel alınarak kuruldu. Sistemi hâlihazırda 200 nakliye şirketi kullanıyor. Araç rezervasyon sistemi sayesinde bu şirketler üretim hatlarındaki duruma göre limana ne zaman giriş-çıkış yapacaklarını belirleyebiliyorlar. Bu sistemle kamyonların limanda harcadığı süre ortalama 30 dakikaya düştü. Bu da gün içinde daha fazla sefer yapma imkanı bulan nakliye firmaların, özkaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlıyor” açıklamasını yaptı.

“Uzaktan kumandalı vinçler limanda verimlilik ve emniyet sağlıyor”

Limanda kullandıkları bir diğer yeniliğin de uzaktan kumandalı Super Post-Panamax rıhtım vinçleri olduğunu ifade eden Adams, “Vinçler, limana 1.5 kilometre mesafedeki idari binada bulunan kumanda odasından kontrol ediliyor. Bu durum bize daha hızlı, daha emniyetli ve daha verimli çalışma imkanı sağlıyor. Uzaktan kumandalı rıhtım vinçleri, 22 bin TEU kapasiteli, 400 metrelik gemilere dahi hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Ayrıca DP World’ün küresel stratejisi kapsamında Yarımca limanında başlattığımız pilot bir projeyle, globalde bir ilk gerçekleştirilerek, lastik tekerlekli saha vinçlerde de (RTG) uzaktan kumandalı sistem devreye alındı” diye konuştu.

Uzaktan kumandalı vinçlerin; daha ergonomik, verimli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağladığını söyleyen Adams,“Bunun yanı sıra çalışanlarımızın da performansı artıyor. DP World Yarımca olarak, insan gücü ve teknolojiyi en verimli iş modelini oluşturacak şekilde bir araya getiriyoruz” dedi.

Kris Adams, İzmit Körfez’indeki yatırımlarının, Türkiye’de pazar paylarını artırmak açısından bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra önemli merkezlerde ticaretin önünü açma hedeflerini gerçekleştirmek için de limanın önemli olduğunu vurgulayan Adams, “Türkiye ekonomisinin uzun vadede büyümesine katkıda bulunmak için buradayız. Limana ve tüm çalışanlarımıza ciddi kaynak ayırıyor, Türkiye’nin dört bir yanından sektörün en iyilerini bünyemize katıyoruz. Yüksek düzeyde emniyet konusunda sahip olduğumuz altyapıdan da destek alarak, zaman ve maliyet etkin çözümler sunabiliyoruz. Türkiye; 80 milyonluk geniş ve genç nüfusu, güçlü bir yerel altyapı yatırımı ortamı, yüksek büyüme oranları, önümüzdeki beş yılda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi ve konteynerleşme yönündeki ilerlemesi gibi birçok adımla, gelişmekte olan bir ülke olarak, küresel ağımız içinde önemli bir yere sahip” diye konuştu.