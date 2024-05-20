Türkiye'deki klinik araştırmalara 1 milyar liranın üzerinde yatırım

EY Türkiye'nin 'AstraZeneca'nın Türkiye'ye Etkileri' raporuna göre, AstraZeneca Türkiye'de 2022 ve 2023'te en fazla klinik araştırma başlatan şirket oldu. Yaklaşık 100 kişilik klinik araştırma ekibiyle 90 aktif klinik araştırma çalışması yürüten marka, 2020'den itibaren klinik araştırma yatırımlarında ciddi bir artış gerçekleştirerek toplam yatırım tutarını 1.1 milyar liraya çıkardı.

Klinik araştırmaların yüzde 65'i onkoloji alanında

AstraZeneca'nın Türkiye'de sürdürdüğü klinik araştırmaların yüzde 65'ini onkoloji alandaki çalışmalar oluşturuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, klinik araştırmalara yapılan yatırımların artmasının yatırım çeken ülkelerde yenilikçi tedavi ve bilgiye erişimin hızlanmasına olanak sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de köklü deneyimimizden aldığımız güçle her yıl istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürürken Türkiye'de en fazla klinik araştırma başlatan ilaç şirketi olarak sağlık politikası önceliklerine önemli katkılarda bulunuyoruz. 2023'te 570 milyon lira klinik araştırma yatırımı yaptık. Son 4 yılda yaptığımız yatırımlar 1 milyar lirayı aştı. Diğer yandan ülkemizdeki aktif klinik araştırmalarımızın büyük bölümünü onkoloji alanındaki çalışmalarımız oluşturuyor. Bu sayede kanser gibi zorlu hastalıkların tedavisinde yeni gelişmelerin takip edilebilmesine, hastaların yenilikçi tedavilere erken erişimine ve daha iyi sağlık sonuçlarına ulaşmasına önemli bir katkı sağlıyoruz."

Türkiye'de 38 ilde 95 merkezle işbirliğimiz var

AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem de yaptıkları kurumsal işbirlikleriyle klinik araştırma alanındaki kararlılıklarını ortaya koyduklarına işaret etti. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 95 merkezle işbirliği yaparak gerçek yaşam verisi üretmek ve üretilmesine destek olmak üzere de çalışmalar yaptıklarını aktaran Erem, şu değerlendirmede bulundu:

"Üniversiteler ve hekim dernekleri başta olmak üzere ülkemiz sağlık ekosisteminde klinik araştırmalara pek çok destekte bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklıklarla klinik çalışma sayısının artırılmasını ve daha fazla hastanın klinik çalışmalara dahil edilerek yenilikçi tedavilere ulaşabilmesini hedefliyoruz. Son 5 yılda kalp yetersizliği, kronik böbrek hastalığı, astım, akciğer kanseri gibi pek çok hastalık alanında 20'nin üzerinde gerçek yaşam verisi yapılmasına katkıda bulunduk."