Türkiye’deki toplam enerji dağıtım yatırımlarının yüzde 28’i Enerjisa'dan

Türkiye’de 21 elektrik dağıtım bölgesinin 3’ünde faaliyet gösteren Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde planlanan yatırım yükümlülüğünün yüzde 38 üzerine çıkarak, 10 milyar 369 milyon lira yatırım gerçekleştirdi.

Enerjisa'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın "elektrik dağıtım şirketlerinin 2016-2020 yılları arası 3. uygulama dönemine ilişkin tahmini yatırım tutarı" verilerine dayandırarak yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’deki toplam enerji dağıtım yatırımının yüzde 28’ini Enerjisa Dağıtım Şirkeleri Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ gerçekleştirdi.

Yurt genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketinin 2016-2020 dönemi için yatırım tavanları 32 milyar lira olarak belirlenirken, şirketler müşterilerine daha kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlamak için bu dönemde 37 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri ise aynı dönemde kendileri için belirlenen 7,5 milyar liralık yatırım tavanının yüzde 38 üzerine çıkarak, 10,4 milyar lira yatırıma ulaştı. Böylece Türkiye çapında elektrik dağıtım yatırımlarındaki artışı, yüzde 58’lik payla Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ sırtladı.

Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ listenin zirvesinde

2016-2020 dönemi için, yatırım tavanı 2,9 milyar lira olarak belirlenen Toroslar EDAŞ, bu dönemdeki yatırımını yaklaşık yüzde 57 artışla 4,6 milyar liraya çıkardı. Şirket, bu yatırımlarla 5 yıllık dönemde en çok yatırım yapan elektrik dağıtım şirketi oldu.

Aynı dönemde Başkent EDAŞ, kendisi için belirlenen 3,1 milyar liralık yatırım tavanının yüzde 35 üzerine çıkarak, 4,2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Başkent EDAŞ bu yatırımla en çok yatırım yapan dağıtım şirketi listesinde ikinci oldu.

Verilen bilgiye göre, 21 dağıtım şirketi arasında 4 milyar lira yatırım seviyesinin üzerinde yalnızca Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ yer aldı. AYEDAŞ ise kendisi için belirlenen yatırım miktarının yüzde 6,2 üzerine çıkarak, 1,6 milyar liralık yatırımla en çok yatırım yapan 12'nci şirket oldu. Böylece 3 şirket 5 yılda 10,4 milyar lira yatırım yaptı.

Yatırımlar memnuniyeti artırdı

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla artan müşteri memnuniyeti, 13’üncü Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı’nda paylaşılan müşteri anketine de yansıdı.

Başkent EDAŞ için 2019’daki memnuniyet oranı yüzde 53,2 olarak tespit edilirken bu oran 2020’de yüzde 57,3’e yükseldi. AYEDAŞ’ta bu oran yüzde 49,1’den yüzde 54,5’e, Toroslar EDAŞ’ta ise yüzde 45,7’den yüzde 48,4’e yükseldi.

Söz konusu 3 şirketin memnuniyet ortalaması yüzde 53,2 olarak hesaplanırken, bu oran Türkiye ortalaması olan yüzde 52,5’lik seviyenin üzerinde yer aldı.