Türkiye'den çekilen akaryakıt devi BP, Hollanda'dan da çekildi!

Enerji devi BP, Hollanda’daki mobilite ve perakende (mobility & convenience) operasyonlarını ve BP Pulse elektrikli araç şarj ağını Hollandalı enerji şirketi Catom’a satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

BP'den yapılan açıklamaya göre; satış, yaklaşık 300 akaryakıt istasyonunu, elektrikli araçlar için 15 aktif ve 8’i inşa halinde olan şarj istasyonunu ve ilgili filo işletmesini kapsıyor.

Anlaşmanın finansal detayları açıklanmazken, satışın 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması ve rekabet otoritelerinden onay alınması bekleniyor.

Satışın tamamlanmasıyla birlikte Catom’un Hollanda genelindeki istasyon sayısının 400’ü aşması bekleniyor.

Satış hedefi kapsamında gerçekleşti

İngiltere merkezli enerji devinin bu satışı 2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık varlık satış hedefinin bir parçası olarak gerçekleşti.

Şirket, bu yıl için planladığı 3 ila 4 milyar dolarlık satış hedefine hızlı adımlarla ilerliyor. Şirket bu yıl şimdiye kadar 1,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Türkiye'den de çekilmişti

BP daha önce Türkiye, Avusturya ve İsviçre gibi pazarlarda benzer satışlarla faaliyetlerini yeniden şekillendirmişti.

Türkiye'de Petrol Ofisi, BP Türkiye ve iştiraklerini devraldı.

1912’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren BP'nin 700'den fazla istasyonu bulunuyordu.

BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarının tamamı Rekabet Kurumu'nun 12 Eylül'deki onayı ile Petrol Ofisi (PO) Grubu'na satıldı.

Söz konusu anlaşma 14 Kasım 2023'te imzalanmıştı.