Türkiye'den Joom'a katılan aktif satıcı sayısı 3'e katlandı

Joom'un KOBİ'ler için etkin bağlantılar kurmaya devam ettiğini, çünkü platformun omurgasını bu markaların oluşturduğunu söyleyen Joom Türkiye İş Geliştirme Müdürü Aleksandr Zaytsev, platform olarak artık sadece ürün çeşitliliğinde sonsuz bir genişleme peşinde olmadıklarını, kaliteli ürünleri olan güvenilir satıcılar için de bağlantılar kurmaya odaklandıklarını vurguladı.

Kobilerin Joom'la başarılı bir uyumlarının olduğunu belirten Zaytsev “Bu işletmeler genellikle hayli geniş bir ürün çeşitliliğine ve makul fiyatlara sahipler, iş kararlarını hızlı alıyorlar ve, en önemlisi ürünlerini nasıl satacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla işleri sadece katalogları yüklemekle bitmiyor, satışlara gerçekten müdahil oluyorlar." dedi.

“Moda” Türk satıcıların en güçlü olduğu kategori

Satışların yüzde 70'ine tekabül eden modanın Türk satıcılar için Joom'daki en güçlü kategori olduğuna dikkat çeken Aleksandr Zaytsev, bu durumun ilk olarak Türkiye'nin giyim ve ayakkabı sektörlerindeki kalitesinin tarihi bir şöhrete sahip olmasıyla ilgili olduğunu söyledi. İkincisinin ise Joom'un bölgeye özellikle moda ürünleri için gelmesinin olduğunu belirten Zaytsev, dolayısıyla bu kategorinin ürün çeşitlerinin merkezinde yer almasının beklenilen bir durum olduğunu ifade etti.

Zamanla Türkiye'den Joom'a katılan satıcıların ev eşyaları ve ev aletleri, çocuk ürünleri, mücevher ve diğer yeni kategoriler geliştirmeye başladıklarını anlatan Zaytsev, "Bu kategoriler hep birlikte ürün çeşitliliğinin kalan yüzde 30'unu oluşturuyor ve moda satışlarından pay alma trendlerine uygun bir biçimde büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Siparişlerin yüzde 60'ı Avrupa'dan geliyor

Joom olarak bu yıl, Türk satıcıları desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Aleksandr Zaytsev, şunları kaydetti: "Şun an için Türk satıcıların Joom'daki siparişlerinin yüzde 60'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u ise Rusya'ya gidiyor. Pazaryerindeki ve özellikle Joom Logistics'teki bir diğer trend de, Türk ürünlerinin teslim edildiği coğrafyanın genişlemesi. Buradan hereketle Joom olarak Ortadoğu, Latin Amerika ve Avustralya gibi yeni bölgeleri de kapsamayı planlıyoruz. Ayrıca Joom Logistics, yüksek seviyede bulunan ülkelerdeki teslimat sürecini iyileştirmek için de sürekli çalışıyor. Joom Logistics bu yıl; teslim süresine, kapıda ödeme ve kargo dolaplarına teslim gibi yeni hizmetler geliştirmeye ve tabii ki, sipariş alımını daha etkili ve rahat hale getirerek satıcılarına sunduğu hizmetleri geliştirmeye odaklanacak."