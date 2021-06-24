Türkiye'den Libya'ya düzenli Ro-Ro seferleri başladı

Karanfil Group şirketlerinden KRN Lines, ikili ticaret hacminin artırılması amacıyla, Libya'ya bugüne kadar sadece deneme amaçlı gerçekleştirdiği Ro-Ro seferlerini düzenli hale getirdi.

İki ülke arasında deniz taşımacılığı ve anahtar teslim lojistik çözümleri sunan KRN Lines, Türkiye'den Libya Misurata Limanı'na ilk seferini gerçekleştirdi. İstanbul Ambarlı Limanı'ndan yola çıkan ilk gemi, Akçansa Limanı'na uğramasının ardından Misurata'ya ulaştı.

Direkt Ro-Ro ve konteyner servisi yapan KRN Lines, temmuz ayı itibarıyla filosuna katacağı yeni konteyner gemiler sayesinde iki ülke arasında haftalık düzenli konteyner hat servisine başlamayı planlıyor.

İstanbul, Kocaeli, Samsun, İzmir, Mersin ve İskenderun limanlarından Libya Misurata'ya direkt Ro-Ro ve konteyner taşımacılığı gerçekleştirecek şirket, yeni konteyner gemilerle iki ülke arasında haftalık düzenli konteyner hat servisine başlamayı hedefliyor.

KRN Lines, yürür ve çekilebilir araçlar, iş makinesi, dorse, treyler, tank, tüm konteyner çeşitleri gibi taşıyacağı yüklerle Türkiye ile Libya ve Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Direkt 4 günde Libya'da olabileceğiz"

Karanfil Group CEO'su Fatih Sarı, Türkiye ile Libya arasında Ro-Ro seferlerinin daha önce denendiğini ancak devamlılık sağlanamadığını söyledi. Halihazırda İstanbul, Gemlik, İzmir ve Mersin limanlarından Libya'nın Misurata, Tripoli, Al Khoms ve Bingazi limanlarına konteyner servislerinin bulunduğunu belirten Sarı, şunları kaydetti: "Düzenli konteyner servisi dışında düzenli Ro-Ro ve kargo seferlerini ilk kez biz gerçekleştiriyoruz. Misurata limanı ile başladık. Türkiye'den İstanbul İzmir, Mersin, İskenderun, Kocaeli ve Samsun limanlarından düzenli seferlerimiz gerçekleşecektir. Düzenli Ro-Ro ve kargo seferleri, başta Libya olmak üzere tüm Afrika'ya yönelik ticaretimizi artıracak. Kurduğumuz hat ve seferler sayesinde direkt 4 günde Libya'da olabileceğiz." değerlendirmesini yaptı.