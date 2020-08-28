Türkiye’nin %100 yerli elektrikli ticari aracı ekimde yollarda

28 Ağustos 2020

ZEHRA ORUÇ/BURSA

Golf ve elektrikli hizmet araçları üreten Pilotcar Otomotiv A.Ş, elektrikli mini kamyonet üretimine başladı. Pilotcar, Türkiye’de yüzde 100 yerli ilk trafiğe çıkabilen elektrikli aracını ekimde piyasaya çıkaracak. Araç, L7e-Cu kategorisi ve ÖTV’sinin olmamasıyla da dikkati çekiyor. Firma, bu aracın TSK için de özel bir versiyonunu geliştirmeyi hedefliyor.



Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştıkları ve son bir yıldır da hız verdikleri elektrikli kamyonet projesinin de gerekli test ve onaylarını tamamladıklarını ve satış hazırlıklarının devam ettiğini belirten Pilotcar Genel Müdürü Şükrü Özkılıç, “900 kg’a kadar taşıma kapasitesi, AB homologasyon testlerine göre 120 km menzil ve 55 km/saat hıza sahip olup, kurşun asit piller kullandığımız bu ürünün lityum pilli versiyonu üzerine çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar tamamlayıp bu modelimizi de satışa sunmayı planlıyoruz. Lityum pil paketlerimizin iki versiyonu olacak. Bu paketler ile 200 ve 300 km menzil değerleri yakalamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda 2022’de aracımızı N1 kategoriye yükseltme hedefimiz var” dedi. Halihazırda ASELSAN’ın bu ürünü kullandığını aktaran Özkılıç, kargo şirketleri, su dağıtım firmaları, e-ticaret şirketleri, belediyelerin de bu araçları talep etmeye başladığını ifade etti. Şükrü Özkılıç, ilk etaptaki araçların şarj olma süresinin 8 ila 10 saat arası olacağını belirterek, lityum piller ile bu süreyi yarıya düşürmeyi hedefl ediklerini açıkladı. Elektrikli mini kamyonette yüzde 90 yerliliği yakaladıklarını ifade eden Özkılıç, golf ve hizmet araçlarında ise yerlilikte yüzde 82’ye ulaştıklarını kaydetti.



TSK için özel bir proje geliştirecek



Şükrü Özkılıç, “Elektrikli mini kamyonet modelimizi TSK için özel bir proje olarak geliştireceğiz. Bu aracı herhangi bir askeri birliğin kullanımına yönelik hale çevirmemiz bizim için zor değil. Personel ve ekipman taşımaya yönelik çözümleri de sunan bir proje olacak. Aracımız özellikle sessizliğin gerektirdiği durumlarda kullanılabilecek, herhangi bir karbon emisyonu yok ve termal kameralara yakalanacak bir ısısı yok” şeklinde konuştu. Golf ve hizmet araçları alanında pazar lideri olduklarını belirten Özkılıç, golf ve hizmet aracında üretimin yüzde 50’sini 35 ülkeye ihraç ettiklerini ve Amerika’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar geniş bir yelpazede olduklarını sözlerin ekledi.