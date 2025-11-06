Türkiye’nin 100’ü aşkın lider Akıllı Fabrikası, 7. kez Doruk’ta buluştu

Türkiye'nin sanayi devleri, yapay zekâ ve ilişkili yüksek teknolojilerin sektörleri baş döndürücü bir hızla dönüştürdüğü bir dönemde, bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı için üretim sektörünün dijital dönüşümünde öncü rol üstlenen Doruk’un ev sahipliğinde bir araya geldi.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin üretim operasyonlarını uçtan uca dijitalleştirmesine olanak tanıyan ProManage MES / MOM yazılımının geliştiricisi Doruk, 100'den fazla sanayi şirketinin 300'ü aşkın temsilcisini 9–10 Ekim tarihlerinde Teknopark İstanbul’da düzenlenen etkinlikte buluşturdu.

İmalatın gündeminde “Agentic AI” ve üretken yapay zeka var

ProManage platformunun kullanıcılarının kazanımlarını, iyi uygulama örneklerini ve deneyimlerini paylaşması için oluşturulan Doruk’ta Buluşma Platformları, sanayide dijital dönüşümün popüler hale gelmesinden çok daha önce, 2010 yılından bu yana düzenleniyor.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen etkinlikte, hem Doruk uzmanları hem de ProManage kullanıcı firmalarının temsilcileri sahnede yer aldı. Doruk ekibi, üretimde yapay zekânın yeni uygulama alanlarını ve ProManage’in sunduğu yenilikçi çözümleri tanıtırken; kullanıcı firmalar da kendi işletmelerindeki ProManage deneyimlerini, başarı hikâyelerini ve elde ettikleri kazanımları paylaştı.

Bu sayede katılımcılar, birbirlerinin tecrübelerinden öğrenme fırsatı bularak sektörde ortak bir bilgi paylaşımı kültürünün gelişmesine katkıda bulundu.

Üretim teknolojilerini beş kıtaya ihraç eden Doruk tarafından düzenlenen etkinlik, üretim dünyasının öncü temsilcilerini dijital dönüşüm, yapay zekâ, yeşil üretim, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında bir araya getirdi.

Akıllı fabrikaya dönüşümde yapay zekanın yeni yüzü: ChatReport ve Insight Master

7. Doruk’ta Buluşma – Akıllı Fabrikalara Dönüşüm Platformu’nun en önemli gündem maddeleri arasında Agentic AI ve üretken yapay zekâ yer aldı.

Etkinlikte, üretim sahasındaki verileri analiz ederek yöneticilere yapay zekâ destekli içgörüler sunan ChatReport ve Agentic yaklaşım ile ileri seviye kestirimci analizler gerçekleştiren Insight Master uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı.

ChatReport, fabrika sahasındaki operasyonel verileri anlık olarak analiz edip yöneticilere günlük performans raporları sunarken; Insight Master, bu analizleri bir adım öteye taşıyarak öngörüsel yaklaşımlarla karar destek süreçlerini hızlandırıyor.

Bu çözümler, üretim süreçlerinde çevik, veriye dayalı ve objektif karar alma kültürünü güçlendirerek “akıllı fabrika” dönüşümünü hızlandırıyor ve yatırımın geri dönüşünü güvence altına alıyor.

Gerçek deneyimlerin paylaşıldığı güçlü bir sanayi buluşması

27 yıldır Türk sanayisinin dijital dönüşümü için uçtan uca hizmet veren Doruk, sanayide dijital dönüşüm alanında dünya standartlarında faaliyet gösterdiği Gartner gibi bağımsız kuruluşlarca da doğrulanmıştır.

Ev sahibi olduğu etkinlikte Doruk, kullanıcılarını yalnızca dinleyen değil, sahnede deneyimlerini paylaşan aktif katılımcılar olarak konumlandırdı.

Sanayide yeşil üretim hedeflerine yönelik olarak geliştirilen kestirimci uygulamaların yanı sıra, üretken yapay zeka ve Agentic AI teknolojilerini içeren yeni çözümlerin ayrıntıları uzmanlar tarafından tüm katılımcılarla paylaşıldı.

Katılımcılar, birbirlerinin tecrübe ve deneyimlerine ek olarak, üretim sahasındaki verileri analiz ederek yöneticilere yapay zekâ destekli içgörüler sunan ChatReport ve ileri seviye kestirimci analizler gerçekleştiren Insight Master uygulamalarını deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte, Abdi İbrahim, Yıldız Entegre, Flormar, Ege Endüstri, Aisin Otomotiv, Maxion Wheels, Femas Group, Unigen, Pakten, Kırpart, Kalkancı ve KalDer gibi firmaların temsilcileri de sahneye çıkarak kendi ProManage başarı hikâyelerini paylaştılar.

Etkinlik, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen akşam yemeği ve tekne turu ile son buldu.

“Sanayicilerimizin dijitalleşme yolculuğunda güvenilir çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.”

Doruk’un Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO’su Aylin Özden, etkinliğe dair değerlendirmesinde şunları söyledi:

“7. Doruk’ta Buluşma – Akıllı Fabrakalara Dönüşüm Platformu, üretim dünyasında dijital dönüşüm sürecine yön veren, paylaşım ve öğrenme odaklı bir etkinlik oldu.

Türkiye’nin önde gelen sanayicileriyle bir araya gelerek, yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim alanlarında hem vizyon hem de uygulama örnekleri sunduk.

Doruk olarak, sanayicilerimizin dijitalleşme yolculuğunda yanlarında olmaktan, onlara her zaman dünyadaki en ileri teknoloji çözümlerini güvenle sunmaktan ve başarılarının destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz.”