Türkiye’nin 2025 alışveriş haritası çıkarıldı: En çok ne alındı, ne zaman alışveriş yapıldı?

Hepsiburada, 2025 yılı boyunca platformunda verilen milyonlarca siparişi analiz ederek Türkiye’deki tüketici alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Yıl genelinde teknoloji kategorisinde cep telefonu, tablet ve oyun konsolları en çok tercih edilen ürün grupları arasında yer aldı. Küçük ev aletlerinde robot süpürge, espresso makinesi ve halı yıkama makineleri öne çıkarken; giyimde blazer ceket, gömlek ve çorap kullanıcıların en fazla yöneldiği ürünler oldu. Kozmetik kategorisinde ise nemlendirici krem, maskara ve güneş kremi yılın en popüler ürünleri arasında yer aldı.

Hangi markalar öne çıktı?

Platformdaki arama verileri incelendiğinde, Stanley, Apple, Dyson, Fissler, Lego ve adidas en çok aratılan markalar arasında öne çıktı. Ürün bazında ise klima, tablet, cep telefonu, robot süpürge, televizyon ve erkek spor ayakkabı yıl boyunca en fazla aranan ürünler oldu. Hepsiburada üzerinden verilen siparişlerin yüzde 82’sinin iş ortakları tarafından karşılandığı belirtildi.

Halı yıkama makinesi satışları yükseldi

Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri, 2025’te de kullanıcıların alışveriş listelerinde üst sıralardaki yerini korudu. Robot süpürgeler ve espresso makineleri önceki yıllardaki popülerliğini sürdürürken, bu yıl halı yıkama makineleri dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Ev bakımına yönelik artan ilgiyle birlikte bu ürün grubu, kategorinin öne çıkan yeni favorileri arasına girdi.

Teknoloji, 2025 boyunca Hepsiburada kullanıcılarının en yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Cep telefonu, tablet ve oyun konsolu satışları, kullanıcıların hem günlük ihtiyaçlara hem de eğlence ve çalışma amaçlı ürünlere yöneldiğini ortaya koydu.

Formal giyim ürünleri tercih edildi

Giyim ve kozmetik kategorileri de yıl boyunca öne çıkan alışveriş alanları arasında yer aldı. Önceki yıl rahatlık odaklı tercihler ön plandayken, 2025’te formal giyim ürünlerine olan ilginin arttığı gözlemlendi. Blazer ceket, gömlek ve çorap giyim kategorisinde en çok talep gören ürünler oldu. Kozmetikte ise günlük bakım ürünleri ağırlık kazandı; nemlendirici kremler, maskaralar ve güneş kremleri en fazla tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

En fazla alışveriş yapan şehirler...

İller bazında bakıldığında, en fazla alışveriş yapılan şehirler üç büyük ilin ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı. Satış hacmi açısından ise İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Kocaeli, Çorum ve Bursa yıl boyunca en yüksek performansı gösteren iller oldu.

Alışveriş ayı kasım oldu

Sipariş yoğunluğunun belirli dönemlerde arttığı 2025 yılında, en yüksek hacim Kasım ayında gerçekleşti. Bu ayı Ekim ve Eylül takip etti. Kullanıcıların alışverişlerini ağırlıklı olarak 20.00–23.00 saatleri arasında yaptığı görülürken, yılın en yoğun sipariş günü 11.11 oldu. Ortalama olarak en fazla sipariş verilen gün ise pazartesi olarak kaydedildi. Yılın ilk siparişi İstanbul’dan verildi ve sipariş edilen ürün kadın cüzdanı oldu.

Hepsiburada Premium üyeleri, 2025 yılında verilen tüm siparişlerin yüzde 70’ini oluşturarak platformun en aktif kullanıcı grubu oldu. Premium üyeler diğer kullanıcılara kıyasla yüzde 68 daha sık alışveriş yaparken, yıl boyunca toplamda 4 milyar TL’nin üzerinde tasarruf sağladı. Bu kullanıcıların en çok tercih ettiği kategoriler sağlık ve güzellik, giyim ve temel tüketim ürünleri olarak öne çıktı.

HepsiJET ise 2025 yılı boyunca yaklaşık 120 milyon kargoyu alıcılarına ulaştırdı. Operasyonel süreçte bir günde en fazla 735 bin teslimat gerçekleştirilirken, yılın en hızlı teslimatı yalnızca 39 dakikada tamamlandı.