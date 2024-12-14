Türkiye'nin çay tercihi ortaya çıktı

Hızlı market teslimat sektöründe faaliyet gösteren Getir, 15 Aralık Dünya Çay Günü'nde kullanıcılarının 2024'teki çay tüketim tercihlerini paylaştı.

2024 yılında 1 milyona yakın Getir kullanıcısı yaklaşık 600 ton çay satın aldı. Kullanıcıların verdikleri siparişlerin yaklaşık yüzde 3'ünde çay yer aldı..

Çay satışlarının yaklaşık 4'te 1'i 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşti. Bir kullanıcı da 2024'te toplam 769 kg siyah çayla en çok çay satın alan oldu.

Siyah çay zirvede

Tüm çaylar arasında siyah çay yüzde 60 oranla en çok tercih edilen çay olarak öne çıkarken ikinci sırada yüzde 24 ile bitki çayları geliyor.

Son yıllarda özellikle antioksidan özelliğiyle öne çıkan yeşil çay da yüzde 16 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Siyah çaylar arasında Karadeniz çayı liderliği alırken bergamot aromalı Earl Grey ise kullanıcıların en çok tercih ettiği ikinci çay oldu.

Karadeniz çayı Ankaralı kullanıcıların favorisi olurken, İzmirli kullanıcılar tercihini Earl Grey'den yana kullandı.

Çay satışında mevsim etkisi

Türkiye'nin çay tüketimi mevsimlere göre de değişiklik gösteriyor.

En çok çay siparişi sırasıyla ilkbahar, sonbahar ve kış aylarında verildi. En az çay satın alınan dönem ise yaz ayları oldu.