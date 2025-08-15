Türkiye’nin dev et üreticisi Erşan Et konkordato ilan etti!

Türkiye’nin gıda sektöründeki köklü markalarından biri olan Erşan Et, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Türkiye’nin en büyük zincir marketleri ve fast-food markalarına ürün sağlayan şirket için mahkemeden geçici mühlet kararı çıktı.

3 ay geçici mühlet tanındı

Bilecik 3. Asliye Mahkemesi, 8 Ağustos tarihli kararıyla Erşan Et’e 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu süreçte şirketin mali yapısı ve ödeme kabiliyetini incelemek üzere üç kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Heyette Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Belkıs Öztürk, İcra İflas Hukuku Uzmanı Şevki Yetiker ve Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Efsal Uzun yer aldı.

Büyük zincirlerin tedarikçisi

Erşan Et, Metro, Migros, Carrefour, BİM, Şok, A101, Özdilek, Çağdaş ve McDonald’s gibi dev zincirlere et ve burger köftesi tedarik ediyordu. Ancak Türkiye’de son yıllarda uygulanan sıkı para politikaları ve maliyet baskıları nedeniyle şirketin finansal yapısında ciddi sorunlar ortaya çıktı.

Sürecin sonunda iflas da gündeme gelebilir

Önümüzdeki üç ayda yapılacak incelemelerin ardından Erşan Et’in geleceğine ilişkin nihai karar verilecek. Mahkeme, gerekli görmesi halinde geçici mühleti bir yıla kadar uzatarak kesin mühlet verebilecek. Ancak firmanın ekonomik taahhütlerini yerine getirememesi halinde iflas kararı da alınabilecek. Bu gelişme, gıda sektöründe faaliyet gösteren diğer firmalar açısından da kritik bir emsal oluşturuyor.