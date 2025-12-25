“Türkiye’nin dijital geleceğini hep birlikte yazacağız”
Turkcell’in “Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ” programı tamamlandı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “12 yıldır bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlayan ‘Geleceği Yazanlar’ projemiz Türkiye’nin en büyük yazılım topluluğu haline geldi” dedi.
Kadınların yapay zekâ alanında yetkinlik kazanmalarını ve teknoloji üretiminde aktif rol almalarını hedefleyen Turkcell Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ programından 255 kadın mezun oldu.
‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Projesi’nin kadınların teknoloji alanındaki girişimcilik potansiyellerini ve istihdam olanaklarını artırmayı hedeflediğini belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “12 yıldır bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlayan ‘Geleceği Yazanlar’ projemiz Türkiye’nin en büyük yazılım topluluğu haline geldi. Bu çatı altında edindiğimiz güçlü birikimle hayata geçirdiğimiz ‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Programı’ ile kadınların yapay zekâ alanında değer ve çözüm üreten bireyler olarak konumlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
Ali Taha Koç, “Bugüne kadar; yazılımdan siber güvenliğe, sürdürülebilirlikten yapay zekâya geniş bir yelpazede, yaklaşık 12 milyon kişiye dokunduk. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ ise bizim için hep ayrı bir yere sahip oldu. 2017 yılında başlattığımız bu projemizle kadınların teknoloji alanında üretim gücünü artırmayı hedefledik. Çağın gerekliliğine uygun yetkinlikler sunacağımız eğitim programları tasarladık.
‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ’ programımızı da bu anlayışla hayata geçirdik, ülkemizin yapay zekâ ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırmayı amaçladık. Kadınların teknoloji alanında girişimcilik potansiyellerini ve istihdam olanaklarını artırmayı hedeflediğimiz ve bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz programda; ülkemizin dört bir yanından 17 bin kişiye temas ettik” dedi.
Kadınların teknolojideki rolüne güç katıyor
Projenin, çok paydaşlı yapısı sayesinde kamu, özel sektör ve teknoloji ekosistemi arasında kalıcı ve ölçülebilir bir etkileşim zemini oluşturduğuna işaret eden Turkcell İnsan ve İş Destek Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “Yapay zekâ artık yalnızca teknik bir uzmanlık alanı değil; iş yapış biçimlerini, karar alma süreçlerini ve liderlik anlayışlarını dönüştüren yeni bir çağın adı. Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Programı da Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırırken, kadınların bu dönüşümün merkezinde yer alması adına stratejik bir katkı sunarken, teknoloji ekosistemindeki rollerine güç katıyor” ifadelerini kullandı.
Durdu, “Teknik mentorluktan kişisel gelişime 250 saat süren eğitimlerle desteklediğimiz 255 kadın Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ programımızdan mezun oldu. Bu başarıya giden yolda 40 kişisel gelişim mentoru ve 21 teknik mentor arkadaşımız katılımcılarımıza destek verdi" dedi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, “Bizim bir hedefimiz var. Kadınların; sosyal hayatta, iş hayatında daha fazla ve aktif rol almasını istiyoruz. Bu sayede ülkemizin daha güçlü ve kalkınmış olacağına inanıyoruz. İş dünyası, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz.
TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde, 81 ilde çalışmalarını sürdüren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu il başkanlarımız ve kurul üyelerimiz ile girişimcilere rehber olmaya, hem kadın hem genç girişimci sayısının artırılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) Kurucusu Halil Aksu ise “İnsanlık tarihinin en büyük teknolojik devrimi içindeyiz. Yapay zekâ her yere dokunacak, her şeyi dönüştürecek. Bu işlere kadın eli değerse, çok daha güzel olacak; çok daha insancıl olacak, çok daha estetik olacak, çok daha şefkatli olacak” dedi.
Milli gelire yıllık 5 milyar dolarlık katkı
Turkcell ve Google Cloud ortaklığıyla Ankara’da kurulacak hiper ölçekli veri merkezleri, Türkiye’de verinin yurt dışına çıkmadan saklanmasına ve işlenmesine olanak tanıyacak.
Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda “tarihi bir kilometre taşı” olarak nitelendirilen taraflar arasındaki anlaşma kapsamında Google Cloud’un küresel ağındaki 43. bölge olarak konumlandırılacak Türkiye, yeni bulut teknolojilerine ve yapay zekâ servislerine, yerel mevzuatlara tam uyumlu “Egemen Bulut” (Sovereign Cloud) altyapısı üzerinden erişebilecek. Yaklaşık iki yıl süren görüşmelerin ardından hayata geçirilen projeyle operasyonel verimliliğin artırılması ve milli gelire yıllık 5 milyar dolarlık katkı sağlanması hedefleniyor.
Temellerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanan veri merkezlerinin, 2028’de tam kapasiteyle hizmete girmesi bekleniyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Son nesil yapay zekâ modellerinden siber güvenlik modellerine, veri yedekleme modellerinden veri analitiğine kadar 200’ün üzerinde servise erişim hakkını Türkiye’deki herkese sağlayacağız” dedi.