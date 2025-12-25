“Türkiye’nin dijital geleceğini hep birlikte yazacağız”

Kadınların yapay zekâ alanında yetkinlik ka­zanmalarını ve tekno­loji üretiminde aktif rol almala­rını hedefleyen Turkcell Gele­ceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ programından 255 kadın me­zun oldu.

‘Geleceği Yazan Ka­dınlar Yapay Zekâ Projesi’nin kadınların teknoloji alanındaki girişimcilik potansiyellerini ve istihdam olanaklarını artırma­yı hedeflediğini belirten Turk­cell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “12 yıldır bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlayan ‘Geleceği Yazanlar’ projemiz Türkiye’nin en büyük yazılım topluluğu ha­line geldi. Bu çatı altında edin­diğimiz güçlü birikimle haya­ta geçirdiğimiz ‘Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Programı’ ile kadınların yapay zekâ ala­nında değer ve çözüm üreten bireyler olarak konumlanması­nı hedefliyoruz” diye konuştu.

Ali Taha Koç, “Bugüne ka­dar; yazılımdan siber güvenli­ğe, sürdürülebilirlikten yapay zekâya geniş bir yelpazede, yak­laşık 12 milyon kişiye dokun­duk. Bu kapsamda hayata geçir­diğimiz ‘Geleceği Yazan Kadın­lar’ ise bizim için hep ayrı bir yere sahip oldu. 2017 yılında başlattığımız bu projemizle ka­dınların teknoloji alanında üre­tim gücünü artırmayı hedefle­dik. Çağın gerekliliğine uygun yetkinlikler sunacağımız eği­tim programları tasarladık.

‘Geleceği Yazan Kadınlar Ya­pay Zekâ’ programımızı da bu anlayışla hayata geçirdik, ülke­mizin yapay zekâ ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazan­dırmayı amaçladık. Kadınların teknoloji alanında girişimcilik potansiyellerini ve istihdam olanaklarını artırmayı hedefle­diğimiz ve bu yıl ilk kez gerçek­leştirdiğimiz programda; ülke­mizin dört bir yanından 17 bin kişiye temas ettik” dedi.

Kadınların teknolojideki rolüne güç katıyor

Projenin, çok paydaşlı yapısı sayesinde kamu, özel sektör ve teknoloji ekosistemi arasında kalıcı ve ölçülebilir bir etkile­şim zemini oluşturduğuna işa­ret eden Turkcell İnsan ve İş Destek Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “Ya­pay zekâ artık yalnızca teknik bir uzmanlık alanı değil; iş yapış biçimlerini, karar alma süreç­lerini ve liderlik anlayışlarını dönüştüren yeni bir çağın adı. Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ Programı da Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemine nite­likli insan kaynağı kazandırır­ken, kadınların bu dönüşümün merkezinde yer alması adına stratejik bir katkı sunarken, teknoloji ekosistemindeki rol­lerine güç katıyor” ifadelerini kullandı.

Durdu, “Teknik men­torluktan kişisel gelişime 250 saat süren eğitimlerle destekle­diğimiz 255 kadın Geleceği Ya­zan Kadınlar Yapay Zekâ prog­ramımızdan mezun oldu. Bu başarıya giden yolda 40 kişisel gelişim mentoru ve 21 teknik mentor arkadaşımız katılımcı­larımıza destek verdi" dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, “Bizim bir he­defimiz var. Kadınların; sosyal hayatta, iş hayatında daha fazla ve aktif rol almasını istiyoruz. Bu sayede ülkemizin daha güç­lü ve kalkınmış olacağına inanı­yoruz. İş dünyası, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan ka­dınlarımızla gurur duyuyoruz.

TOBB Başkanımız Sayın M. Ri­fat Hisarcıklıoğlu öncülüğün­de, 81 ilde çalışmalarını sürdü­ren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu il başkanlarımız ve ku­rul üyelerimiz ile girişimcilere rehber olmaya, hem kadın hem genç girişimci sayısının artırıl­masına katkı sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyati­fi (TRAI) Kurucusu Halil Aksu ise “İnsanlık tarihinin en büyük teknolojik devrimi içindeyiz. Yapay zekâ her yere dokunacak, her şeyi dönüştürecek. Bu işlere kadın eli değerse, çok daha güzel olacak; çok daha insancıl ola­cak, çok daha estetik olacak, çok daha şefkatli olacak” dedi.

Milli gelire yıllık 5 milyar dolarlık katkı

Turkcell ve Google Cloud ortaklığıyla Ankara’da kurulacak hiper ölçekli veri merkezleri, Türkiye’de verinin yurt dışına çıkmadan saklanmasına ve işlenmesine olanak tanıyacak.

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda “tarihi bir kilometre taşı” olarak nitelendirilen taraflar arasındaki anlaşma kapsamında Google Cloud’un küresel ağındaki 43. bölge olarak konumlandırılacak Türkiye, yeni bulut teknolojilerine ve yapay zekâ servislerine, yerel mevzuatlara tam uyumlu “Egemen Bulut” (Sovereign Cloud) altyapısı üzerinden erişebilecek. Yaklaşık iki yıl süren görüşmelerin ardından hayata geçirilen projeyle operasyonel verimliliğin artırılması ve milli gelire yıllık 5 milyar dolarlık katkı sağlanması hedefleniyor.

Temellerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanan veri merkezlerinin, 2028’de tam kapasiteyle hizmete girmesi bekleniyor. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Son nesil yapay zekâ modellerinden siber güvenlik modellerine, veri yedekleme modellerinden veri analitiğine kadar 200’ün üzerinde servise erişim hakkını Türkiye’deki herkese sağlayacağız” dedi.