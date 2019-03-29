Türkiye’nin en büyük çatı GES’inin birinci etabı devrede

29 Mart 2019

Türkiye genelinde güneş enerjisi santralleri kurulumunda 'yap-işlet-devret' modelini uygulayan Seferoğlu Grup; planlamasını, projesini, kurulumunu, devreye alınmasını, işletme ve bakımını üstlendiği ‘Türkiye’nin İlk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi’ne ait ‘Türkiye’nin En Büyük Çatı Güneş Enerji Santrali Projesi’nin birinci etabını 2018 yılında devreye aldı. Seferoğlu Grup Genel Müdürü Murat Seferoğlu, yıllık 7.5 milyon kWh elektrik, yıllık 4.1 milyon TL kazanç getirisi ile üretim tesislerinin gündüz elektrik tüketiminin yüzde 80’ini karşılama kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Anahtar teslim projeleriyle GES’ler kuran Seferoğlu Grup, enerji verimliliği, enerji kullanım ve üretim, danışmanlık hizmetleri, enerji santralleri kurulumu, AVM projeleri, alt ve üst yapı elektrik tesisleri, otel projeleri, hastane projeleri, trijenerasyon tesisleri alanlarında da hizmet veriyor.

"Temiz üret, bilinçli tüket felsefesiyle çalışıyoruz"

Şirketi 1996 yılında elektrik, elektronik taahhüt ve aydınlatma alanlarında faaliyet göstermek üzere kurduklarını belirten Murat Seferoğlu, “Bünyemize Schneider Electric, Philips Aydınlatma ve HES Kablo bayiliklerini ekledik. Şirketimiz ilk olarak, elektrik malzeme satışı, yüksek gerilim-alçak gerilim endüstriyel tesis, organize sanayi bölgeleri şehir şebekeleri ve AVM’lerin altyapıları, akıllı bina ve otel elektrik tesislerinin projeleri ile ilgileniyordu. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Schneider Elektrik ile blokset partnerliğimiz çerçevesinde blokset imalatına başladık” dedi.

Yenilenebilir enerji santralleri konusunda sürekli kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan Seferoğlu, “Firma olarak, her zaman ön planda tuttuğumuz ‘Temiz üret, bilinçli tüket’ felsefemizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğaya saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Biliyoruz ki insanlar olarak parçası olduğumuz doğaya adil davrandıkça, uyum sağladıkça, doğa bize güç verecek, ilham kaynağı olacak ve bizi aydınlatmaya devam edecek. Bu düşüncelerle faaliyetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pazarda örnek olmayı hedefliyoruz”

GES kurulumlarında yap-işlet-devret modelini hayata geçirerek örnek olduklarını kaydeden Murat Seferoğlu, “Türkiye’de daha önce uygulaması yapılmamış ve benzeri hayata geçirilmemiş olan GES kurulumlarına model olarak, bu pazarda örnek olmayı hedefliyoruz. Planlamasını, projesini, kurulumunu, devreye alınmasını, işletme ve bakımını üstlendiğimiz ‘Türkiye’nin İlk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi’ne ait ‘Türkiye’nin En Büyük Çatı Güneş Enerji Santrali Projesi’nin birinci etabını 2018 yılında devreye aldık. Bu proje 56 bin 250 metrekare alana kurulu, 5.85 MWp (megawattpeak) gücünde, yıllık 7.5 milyon kWh (kilowattsaat) elektrik, yıllık 4.1 milyon TL kazanç getirisi ile üretim tesislerinin gündüz elektrik tüketiminin yüzde 80’ini karşılama kapasitesine sahip” bilgisini verdi.