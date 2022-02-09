Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi Turna: 2 yılda 58 kat

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliği ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. Şirketlerin, 2 yıllık ciro artışı değerlendirilerek hazırlanan Türkiye 100 listesinin birincisi, online uçak bileti ve otobüs bileti platformu turna.com oldu. Turna.com'un 2 yıl içinde 58 kat büyüme göstererek bir ilke imza attığı belirtildi.

Turna.com marka adıyla bilinen, TÜRSAB üyesi Tripenia Bilişim ve Turizm A.Ş, 2017-2019 arasında yüzde 5.808’lik büyüme oranı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi unvanına sahip oldu. Bu başarıyı, sevinçle ve gururla karşıladıklarını dile getiren Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, “Turna.com’un başarısının temelinde yenilikçi yaklaşımı ve kullanıcı deneyimine takıntılı olması yatıyor. Müşterilere sunduğumuz katma değerli hizmetlerin ve sektöre kazandırdığımız yeniliklerin karşılığı olarak müşteriler hizmetlerimize ilgi gösterdi. Halen online seyahat sektöründeki teknoloji liderliği pozisyonumuzu, Türkiye’nin büyüme şampiyonu unvanı ile taçlandırdık. Ülkemize ve Turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek. Müşterilerimize çok yakında yeni hizmetler sunmaya başlayacağız.” dedi.

Şirket ile ilgili yapılan açıklamada ise, "2015 yılında uçak bileti hizmeti ile e-ticaret faaliyetlerine başlayan Turna.com, Temmuz 2020 itibarıyla otobüs bileti hizmetini de devreye almıştı. Her iki kategoride, yüzlerce hava yolu ve otobüs firmasının biletlerini karşılaştırma ve özel avantajlar ile satın alma imkanı sunan turna.com, kendi yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen ve birçoğu Türkiye’de ilk olan; Akıllı Uçuş, Akıllı Sefer, Uçuş Fiyat Grafiği, Kart Puanlarıyla Bilet, Koşulsuz Bilet İptali Hizmeti gibi özellikleri ile sektörde ön plana çıkıyor. Şirket, 2018’den beri Yıldız Teknopark bünyesinde hizmet veriyor." ifadeleri kullanıldı.

B2Press’in katkılarıyla...