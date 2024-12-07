Türkiye'nin en hızlı büyüyeni yüzde 10.454 ile Novi Robot

Her yıl dünya çapında en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı’nda şirket sıralamaları ve özel ödüllerin kazananları düzenlenen törende açıklandı. Deloitte Türkiye’nin bu yıl Meta, Trendyol ve Mastercard iş birliğiyle düzenlediği programda son 3 yılda %10 bin 454 büyüme kaydeden robotik ve otomasyon çözümleri şirketi Novi Robot ilk sırayı alarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu.

“Avrupa, küresel teknoloji yarışında geriye düştü”

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, fintech, e-ticaret ve yazılım alanında başarılı şirketlerin sayısı hızla arttığını ifade ederek, “Küresel teknoloji yarışında ABD, Çin, Hindistan gibi odakların yanında Avrupa oldukça geri konuma düşmüş durumda. Dolayısıyla Türk şirketleri taşıdıkları dinamizm ile bulundukları coğrafya için itici güç olma potansiyeli taşıyor” dedi.

Meta Türkiye Ülke Direktörü ve Kuzey Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Gaming Bölge Direktörü İlke Toptaş, ekosistemde fark yaratan kadın girişimcileri desteklemeye özellikle önem verdiklerini ifade ederek, “İnovasyon bayrağını taşıyan kadınların yeni girişimcilere ilham vermesini, tüm kadınları cesaretlendirmesini ve bu sayede kadınların girişimcilik ekosisteminde daha da önemli bir yer almalarını diliyoruz” diye konuştu.

Trendyol Grubu İş Geliştirme Başkanı Dündar Özdemir ise “E-ihracatımızı odağımıza alarak Türkiye’deki yüz binlerce üretici ve esnafın ürünlerini Doğu Avrupa, Körfez Bölgesi, Almanya ve Azerbaycan’da milyonlarca müşterimize ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mastercard Türkiye Danışmanlık İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Mehmet Gülez de dijital dönüşümün ve finansal erişimin önemine inandıklarını belirterek, “Fintech şirketlerinin teknolojinin sunduğu imkânlar sayesinde, iş dünyasında daha etkin ve başarılı olmaları için çalışıyoruz. Türkiye'deki fintech girişimcilerinin inovasyon ve yaratıcılık dolu projelerini görmek bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı. Finansal kapsayıcılık ve dijital ekonominin gücü ile herkesi, her yerde daha iyi bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Beş farklı alanda özel ödül dağıtıldı

Gelirleri 100 milyon euro ve üzerinde olan teknoloji şirketlerine verilen ‘Big Stars Ödülü’ de sahiplerini buldu. ASELSAN, Biletall, Param ve Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ödüle hak kazandı. Teknoloji sektöründe kadın istihdamını ve kadınların konumunu destekleyen, kadın odaklı ürün ve hizmetler geliştiren şirketlere verilen ‘Meta Teknolojide Kadın’ ödülünü ARD Bilişim aldı. Topluma ve çevreye yarattığı etki ile en fazla öne çıkan teknoloji firmaları için bu yıl ikinci kez verilen ‘Trendyol Pozitif Etki Ödülü’nün sahibi Kunduz oldu. Bu yıl ilk kez verilen ‘Trendyol Teknoloji İhracat Ödülü’nü DOF Robotics kazanırken, ‘Mastercard Fintech Özel Ödülü’ne de HangiKredi layık görüldü.