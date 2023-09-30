Türkiye’nin geleceğine 5 milyar lira yeni yatırım

Seramik sektöründe dünyada önemli bir oyuncu konumunda bulunan Türkiye, bir üretim üssü olma yolunda hızını artırarak ilerlerken, ihracatta da güçlü performans gösteriyor. Üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını ihraç eden, yıllık ihracat rakamı 2 milyar dolar seviyesinde bulunan seramik sektörü, dünyada da söz sahibi ve rekabet gücü her geçen gün artıyor. Türk seramik sektörü, dünyanın en prestijli fuarların biri olan İtalya'nın Bologna kentinde 25-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen Cersaie Fuarı’nda dünya sahnesine çıktı ve ileri teknolojiyle üretilen yeni ürün ve koleksiyonlarıyla gövde gösterisi yaptı. Bien, Qua Granit ve Majorca Tiffany markalarıyla Ercan Şirketler Topluluğu da Cersaie 2023'e güçlü bir katılım gösterdi.

Üretimin yarısı bizden

Bien Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan yeni yatırımlarını ve hedeflerini anlattı. Aydın Çine bölgesinde Bien'in yeni yatırımına başladıklarını söyleyen Ercan, şunları söyledi: "Yaklaşık 4-5 milyar liralık bir yatırım yapacağız. Önümüzdeki 12 ay içerisinde ilk fazını devreye alacağız, 5 fazda tamamlanacak. İlk fazda yaklaşık 15-20 milyon metrekarelik kapasitemiz olacak. Tamamlandığında tesisin yıllık üretim kapasitesinin 100 milyon metrekarenin üzerinde olmasını hedefliyoruz. Tüm fazlar devreye alındığında mevcut kapasiteyle birlikte yaklaşık 160 milyon metrekarelik üretim hacmine ulaşacağız. Türkiye'nin üretiminin neredeyse yarısını karşılayacağız. Bu tesisteki üretimimizde pazarda olmayan daha lüks ürünlere odaklanacağız."

Yeni tesisle birlikte yaklaşık 4 bin yeni istihdam sağlayacaklarını anlatan Ercan, "Bu tesiste üretilecek teknik granit ürünlerin yüzde 40’ının ihracatını planlıyoruz" dedi. Türkiye'nin ihracatında yüzde 20'ye yakın paya sahip olduklarını anlatan Ercan, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin ihracatı son bir yılda düşmüştü ancak son 2 aydır hızla artmaya başladı. Sebebi hem kur hem enerji politikası. Sektörün ihracat değeri metrekarede 4.5 dolarlarda, bizim 5.5-6 dolar seviyesinde. Yurtdışında 4 ayrı operasyon merkezimiz var. Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD'de kendi depolarımızda kendi operasyonlarımızı yapıyoruz. Ağırlıklı Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. ABD bu yıl çok gelişen bir pazar. Geçmişte rekabet edemiyorduk. Kur politikasıyla rekabette önümüz açıldı."

Kuşadası'na showroom otel

Topluluk, turizm sektöründe de faaliyet gösteriyor. 6 oteli bulunan topluluk, son olarak Aydın Kuşadası'nda bir otel satın aldı. 150 odalı bu oteli bir showroom oteline çevireceklerini anlatan Ali Ercan, "Şu anda otelin tadilat çalışmaları yapılıyor. Her oda için ayrı bir konsept çalışılıyor. Mart ayında açmayı planlıyoruz. Yurtdışından fabrikalarımıza gelen müşterilerimizi, bu otelde ağırlayacağız. Böylece ürünlerimizi de sergilemiş olacağız" diye konuştu.

Güneşe yatırım

Enerjinin üretiminin artık doğalgazdan güneşe, rüzgar enerjisine kaydığını ifade eden Ercan, "Biz de güneşle ilgili çalışıyoruz. Henüz çalışma aşamasındayız. Örneğin Qua sürdürülebilirlikte dünyanın en yüksek notlarından birini aldı. Bunu grubun tamamında birleştirmek için uğraşıyoruz" dedi.

Tarihi şatoda etkinlik

Bien, fuar kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden 500’ü aşkın sektör profesyonelini Bologna’nın en önemli tarihi mekanları arasında gösterilen Palazzo Re Enzo’da gerçekleştirdiği “2gether” etkinliğinde bir araya getirdi. Işık, ses ve dans gösterilerine sahne olan etkinlikte Bien, yenilikçi global vizyonunu ve atılacak stratejik adımları konuklarıyla paylaştı.