'Türkiye’nin ihracatı ve e-ihracatı artacak'

30 Nisan 2020

Osman KILIÇ / İSTANBUL

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Clup Online Summit’ın üçüncü buluşması, iş dünyasından önemli isimleri ‘Yeni Dünyada İş Yapış Şekillerimiz-Yeni Tüketicinin DNA’sı teması ile bir araya getirdi. Yurt içinden ve dışından 300’ün üzerinde iş insanının takip ettiği dijital olarak düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu yaptı.

Yeşiloğlu konuşmasında, “CEO Club Online Summit etkinliğine, yalnızca Türkiye’nin dört bir yanından değil, Hindistan, Körfez Bölgesi, Azerbaycan, Almanya, İrlanda ve Amerika’dan da katılım sağlayarak erişimini çok daha fazla genişlettik. Bu toplantılarla yeni dönemin stratejilerini oluşturan iş insanlarına iyi bir veri seti sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Etkinlikte Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan konuşmacı olarak katıldı.

"P&G olarak aşı bulunana kadar çalışanlarımızı işe gelmeleri için zorlamayacağız"

P&G olarak koronavirüs salgınından dolayı tüm dünyayla paralel olarak aşı bulunana kadar çalışanlarını işe gelmeleri için zorlamayacaklarını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu pandemi sonrası tüketici davranışlarıyla ilgili bilgi verdi.

Avrupa ile karşılaştırdığında Türkiye’de davranış değişikliklerinin Avrupa’da en fazla olan İtalya ile aynı seviyelerde olduğunu belirten Turnaoğlu, "İlk haftada bile koronavirüsün tehlikeli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 80'ler seviyesindeydi" dedi. Koruyucu önlemlere Türk tüketicilerinin çok hızlı adapte olduğunu belirten Turnaoğlu, "Bu alanda Avrupa’da ikinci sıradayız. Türk insanın değişikliklere adapte hızını da burada görmüş olduk" şeklinde konuştu. Turnaoğlu şöyle devam etti: "Evden çalışma oranında da artış yaşanıyor bu yüzde 46'lar seviyesinde seyrediyor. Online alışveriş şu anda yüzde 56'lar seviyesine geldi. Tüketim alanında hijyen sektöründe bir artış oldu. Artık alışverişte erkek de karar verici olmaya başladı."

Ramazan ayına özel olarak tüketicinin dayanışmaya açık olduğunu gözlemlediklerini belirten Turnaoğlu, "Bu süreçte gıda tüketiminde de bir artış gözlemliyoruz. Ayrıca evlerde çok ciddi de gıda stoku var" değerlendirmesini yaptı.

Turnaoğlu yeni dönemde tüketici kalıplarında 5 kalıcı eğilim gözlemlediklerini söyleyerek eğilimleri şöyle sıraladı:

1-Sağlık ve hijyen odaklı ürünlere talep ve bunların iletişimi ön plana çıkacak.

2-Dijital tüketim ve medyada artış kalıcı kalacaktır.

3-Ekonomi ve gelir durumlarıyla ilgili endişe de kalıcı kalacaktır.

4-Markalardan topluma katkı da öncelikler arasında yer alıyor.

5-Artan bir umut ve gülmeye olan ihtiyaç da kalıcı kalacak konular arasında yer alıyor. Markaların bu durumu ciddi bir empati içinde karşılaması lazım.

"Dişini fırcalayanların oranı yüzde 50'ler seviyesine çıktı"

Koronavirüs sürecinde kişisel bakımın da önem kazandığını belirten Turnaoğlu, "6 hafta önce her gün dişini fırçalayanlar yüzde 38'ken şimdilerde yüzde 50'ler civarında. Son 6 haftada bu değişimi gözlemledik. Ağız çalkalama suyu da satışı artan ürünler arasında yer alıyor" diye konuştu.

"Reklam bütçemizi kısıtlamadık"

Koronavirüsle birlikte birçok firmanın reklam bütçesini azaltmasına rağmen P&G olarak reklam bütçelerini kısıtlamadıklarını belirten Turnaoğlu, "Dijitale bir kayış yaşadık fakat genel olarak televizyonda da bir artış yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

İhracat ve e-ihracat Türkiye’de artacak

Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve Afrika Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, tüketicinin dilini çok iyi anlayıp ona göre hareket eden markalar için bu sürecin fırsat dönemi olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Genel olarak evde geçirilen vakit, markalar için değerli. Onlara yönelik inovasyon ve iletişim önem kazandı. Sağlık, hijyen ve bağışıklık konuları burada önemli. İhracatta yerel üretim ve yerel kaynakların kullanımı öne çıkacak. Gıda ve gıdanın izlenebilirliği de önemli olacak" dedi.

Hızlı tüketim ürün satışlarının, e-ticaret içinde pandemi öncesinde de yükseldiğini belirten Erdoğan, "Pandemiyle birlikte perakendede bu dönüşüm hızlandı. E-ticaret üç kat büyüdü" dedi. Erdoğan, ''Perakendede genel bir dönüşüm zaten vardı. Bütün kanalların buna ayak uyduracağını düşünüyorum. Özellikle hızlı teslimat alışverişi ön planda bulunuyor'' diye konuştu.

Fiziksel mağazaya gidişin devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "Hele bazı yaş grubu için bu bir zevk.Türk tüketicisi teknolojiye kolay adapte oluyor. Her üç kişiden biri temassız ödemeyi tercih ediyor''dedi. 100 ülkede yapılan araştırmada evde yemek yeme alışkanlıklarında Türkiye’de farklılık ortaya çıktığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin evde yemek yapmada yüzde 80 oranla Avrupa’da birinci sırada olduğunu açıkladı.

"İlk kez internet kullananlardan artış oldu"

Koronavirüs öncesi data kullanımının belli saatlerde daha fazla olduğunu belirten etkinliğin ana sponsoru ve oturumun moderatörü Vodafone Türkiye’nin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Evden çalışma ve uzaktan çalışma sonrası data kullanımı da değişti. Artık data kullanımı genel olarak tüm güne yayılmış durumda. Ayrıca evine ilk kez internet bağlayanların oranında da bir artış gözlemledik" dedi. Siber güvenlik alanında da bir artış beklediklerini belirten Şahin, " Vodafone Business olarak her zaman olduğu gibi bu süreçlerde de işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz " diye konuştu.

Vodafone mobil trafik yüzde 60 artış kaydetti



Şahin şunları söyledi:

“Ticaret ve alışveriş online kanala kaydı. Evine ilk kez internet alanların sayısında yukarı yönlü bir ivme devam ediyor. Evden /uzaktan çalışan kişi sayısının artışı donanım, yazılım, VPN ve telekonferans sistemlerine olan talebi artırdı. Evden çalışma, uzaktan eğitim gibi etkenler tüketicilerin data kullanım alışkanlıklarını da değiştirdi. Salgın öncesinde akşam saatleri gibi belli zaman dilimlerine yığılan kullanım artık gün içine yayıldı. Dolayısıyla sektörde mobil ve sabit data kullanımı arttı. Vodafone özelinde mobil trafikte %10, sabitte %60’a varan artışlar gözlemliyoruz. Salgın sonrası süreçte ise uzaktan çalışmanın rafa kalkmayacağı, hibrit bir çalışma sistemine geçeceğimiz görüşündeyiz. Yani ekibin bir kısmının evden çalıştığı, bir kısmının sahada, hareket halinde olduğu, iki tarafında da birbirini beslediği bir düzen söz konusu olabilir."