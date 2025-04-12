Türkiye’nin ilk '2’ici El Oto Zirvesi' 16 Nisan'da yapılıyor

16 Nisan'da yapılacak Türkiye’nin ilk 2’ici El Oto Zirvesi'nin, sıfır km araç piyasasının beş kat büyüklüğünde hacme sahip olan 2’inci el oto ekosistemi paydaşlarının, sektöre yön veren saha, dijital kuruluş ve platformlarının, sektör dernek, federasyon ve finansal sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Sektörün Türkiye ekonomisindeki yeri ele alınacak

İstanbul Kozyatağı’nda yer alan Quick Tower’da gerçekleştirilecek Zirve’de, sektörün Türkiye ekonomisi içerisindeki yeri ve dinamikleri, taşıt kredileri piyasasındaki gelişmeler, beklenti ve trendler ortaya konurken, 2. El Oto Piyasası’nın sorunları ve çözümleri ele alınacak; geleceğe dair öngörüler ve fırsatlar masaya yatırılacak.

Panellerde sektör temsilcileri analiz yapacak

Quick Finans ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğin açılış konuşmalarını, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Dairesi Başkanı Özgür Karacaoğlu, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen yapacak.

Zirve’de gerçekleştirilecek panellerde ise; 2. el oto ve finans sektörünün önden gelen ve yön veren temsilcileri, başarı hikayesi olan girişimcileri ile İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği temsilcileri, ekonomi, finans ve sigorta uzmanlarınca sektörün derinliğine analizleri yapılacak.