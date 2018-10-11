Türkiye’nin ilk e-teminat mektubu işlemi gerçekleşti

11 Ekim 2018

VakıfBank, Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP) projesinde bir ilke daha imza attı. Teminat mektuplarının elektronik ortamda paylaşılmasını sağlayan uygulamayı hayata geçiren Banka, Türkiye’nin ilk e-teminat mektubunu düzenledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Osman Demren, “Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası olma vizyonumuz doğrultusunda tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. İlk elektronik teminat mektubu düzenleyen banka olarak sektörümüz açısından dijitalleşmede önemli bir kilometre taşına imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çağdaş bankacılık anlayışımızı yansıtan bu uygulamayla hem müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor hem de milli ekonomimize katkı sunuyoruz. Bu uygulama ile işlemler daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilip, birçok riskin sıfırlaması sağlanacaktır. Uygulamanın yakın zamanda yaygınlaşmasıyla ekonomimize olan katkısı daha net bir şekilde görülecektir” şeklinde konuştu.

Alt yapısı Kredi Kayıt Bürosu tarafından hazırlanan ETMP’ye ilk entegrasyon sağlayan banka VakıfBank olurken Türk Eximbank’ın dahil olduğu projede ilk imzalar geçtiğimiz Temmuz ayında atılmıştı.