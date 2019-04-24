Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı Otokar’dan

24 Nisan 2019

Aysel YÜCEL

SAKARYA - Koç Grubu şirketlerinden Otokar, savunma sanayiinde bir ilke daha imza atıyor. Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracını üreten Otokar, yenilenen AKREP II isimli askeri aracını tanıttı. Aracın otonom versiyonunda da bu platform kullanılacak.

Drone ve robot entegre edilecek

Adapazarı’ndaki üretim tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Akrep II’ye drone ve robotların entegre edilmesiyle aracın savunma kabiliyetinin artırılacağını ve otonom hale getirileceğini belirterek, “Aracı otonom hale getireceğiz. Otonom sistemler envantere girmiş değil. Çalışmalara ağırlık verdik. Bir yıl içerisinde otonom sistem anlamında Akrep II’yi kullanılabilir hale getireceğiz. Geliştirmenin yanında ürünün de tanıtımını yapacağız” dedi. Aracın dizel modelinin de bu yıl içerisinde hazır hale geleceğini anlatan Görgüç, elektrikli olması sayesinde bakım maliyetinin daha azaldığını ve hacim kullanımının arttığını bildirdi. Araçta termal ve akustik izin de az olduğunu vurgulayan Görgüç, “Her tekere ayrı çekiş gücü (tork) verilebiliyor” dedi.

Daha sessiz, daha verimli

İlk nesilden farklı olarak düşük silüeti koruyarak AKREP II’nin atış kabiliyetini güçlü hale getirdiklerini söyleyen Görgüç, “Şarj süresi üç saat sürüyor. Çift batarya sayesinde menzil artırılabilir ve 250 kilometre civarında olacak. Bunu daha da artırmak mümkün” dedi.

Savunma ihtiyaçlarının muharebe alanlarından meskun mahal çatışmalarına döndüğünü anlatan Görgüç, “MRAP tipi araçlar ihtiyacı karşılayamaz oldu. Gelişen teknolojiyle elektronik sistemler mekanik performans kadar önemli hale geldi. İnsansız araçlara yönelik çalışmalar hızlandı. İnsansız savunma araçları Otokar’ın gündemine alındı” diye konuştu.

Ar-Ge’ye 1 milyar TL yatırım

Bugüne kadar 30 bin araç ürettiklerini ve 30’dan fazla ülkeye tedarik sağladıklarını kaydeden Serdar Görgüç, COBRA araçlarının Birleşmiş Milletler tarafından kullanıldığını hatırlattı. Son on yılda bir milyar liralık Ar-Ge harcaması yaptıklarını anlatan Görgüç, URAL, COBRA II, RABDAN, TULPAR araçlarını geliştirdiklerini söyledi. Otokar’ın teknoloji ihracatı da yaptığını kaydeden Serdar Görgüç, artık ülkelerin teknoloji transferiyle, kendi bünyelerinde ürün geliştirmeyi tercih ettiklerini söyledi.Görgüç, savunma sanayi alanında 211 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ve ihracatın da ciro içindeki payının yüzde 65’i bulduğunu aktardı.

Otobüs ve kamyon da üretiyor

Aynı zamanda otobüs ve kamyon da ürettiklerini hatırlatan Görgüç, “Taşımacılık sektörü için hafif kamyon üretimi yapıyoruz. Türkiye’nin ilk otobüsünü üreten Otokar, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye otobüs ihracatı yapıyor. Marka olarak hedefimiz tüm alanlarda global pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek” dedi.