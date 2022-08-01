Türkiye'nin İlk hafif makineli tüfeği üretildi
MERTSAV, Türkiye'nin ilk hafif makineli tüfeğini üretti ve özel harekata teslim etti.
Savunma sanayinde faaliyet gösteren MERTSAV, Türkiye'nin ilk hafif makineli tüfeğini üretti.
Şirket yapılan açıklamada, 1000 adet MMG 556 model seri üretim şarjör ve şerit beslemeli 5.56 mm hafif makineli tüfeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Başkanlığına haziran ayında teslim etti.
Hafif makineli tüfek, NATO standartlarında yer alan 20'den fazla testi başarıyla tamamlamıştı.
Böylece Türkiye'nin 30 yıldan fazladır envanterine sokamadığı Belçika firması FN’in ürettiği 5.56 hafif makineli tüfeği, emniyet güçlerine kazandırılmış oldu.