Türkiye’nin ilk hibrit sanayi fuarı kapılarını açtı

Hannover Fairs Turkey’in düzenlediği Avrasya’nın lider sanayi fuarı WIN EURASIA Hybrid, 10 Kasım’da yapılan açılış töreniyle başladı. 10-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek fuara, fiziksel ortamda 467, dijital ortamda da 80 firmanın katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Eş Genel Müdürleri Alexander Kühnel ve Annika Klar ve Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Köckler’in katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde; fuarın, Türkiye sanayisindeki önemli yeri bir kez daha vurgulandı.

Açılış törenine, TİM Başkanı İsmail Gülle ve MAKFED Başkan Yardımcısı Sefa Targıt’ın da katıldığı WIN EURASIA Hybrid, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; fiziksel ortamda 467, dijital ortamda da 80 firmanın katıldığı WIN EURASIA Hybrid’in açılış töreninde yaptığı konuşmasında, imalat sektörünün belkemiğini makinaların oluşturduğunu, makinası olmayan emek yoğun bir anlayışla günümüz rekabet koşullarında herhangi bir ürünün imalatı konusunda var olmanın çok zor olduğuna inandığını belirtti.

Makine üreticileri ve alıcılarını yeşil mutabakat adına dönüşümü fırsata çevirmeye davet eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede; üreticileri daha verimli, daha akıllı ve daha çevreci makineler üretmelerinin, alıcıları ise eski makinelerini firmalarını geleceğe taşıyacak güvenilir markalara ait verimli ve akıllı ürünlerle değiştirmelerinin önemini hatırlattı.

Konuşmasında WIN EURASIA Hybrid ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Jochen Köckler “COVID-19 pandemisi hepimiz için yeni iş yapma biçimlerini deneyimlediğimiz bir süreç oldu. Dijital dönüşüm bu anlamda birçok sorunun ortak çözümü oldu. Pandemi sırasında Connection Days projemizle dijital etkinliklerin başarısını zaten deneyimlemiştik. Şimdi bu tecrübemizi yılların geleneksel fuar bilgi ve deneyimini birleştirmenin zamanı geldi. Farklı nedenlerle seyahat edemeyen sektör profesyonelleri için WIN EURASIA’ya bir de “Hybrid”i ekledik. Yani, bu yıl fuarımız ilk kez hem fiziki hem de dijital ortamda gerçekleşiyor” dedi.

İki yıl sonra İstanbul’da yapılacak ilk büyük sektör buluşması olacak WIN EURASIA Hybrid’e sadece Türkiye’den değil, yabancı alıcıların da yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dr. Köckler, bu yıl WIN EURASIA Hybrid kapsamında, “Endüstriyel Dönüşüm” teması altında 11 ülkeden 467 katılımcı firmanın yeni ürün ve hizmetlerini sergileyeceğini söyledi.

Dr. Köckler, bu yıl hem Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti Programı hem de yapılan uluslararası iş birlikleri sayesinde; ihracatta artış hedeflenen Rusya, Romanya, Mısır, Tunus, Fas, Irak, Bulgaristan, Azerbaycan, Çekya, İran, Katar gibi ülkelerden 250’den fazla satın almacının, katılımcı firma temsilcileriyle bir araya gelme imkânı bulacağını sözlerine ekledi.