Türkiye'nin ilk jelatin üreticisi Seljel'e, dünya devi Gelita ortak oldu

Türkiye'nin ilk jelatin üreticisi Tezman Holding'in yönetim kurulu başkanı Erol Tezman, Seljel'e dünya devi Gelita'yı ortak aldı.

Jelatin ve kolajende dünya devi olan Gelita Internationale Gesellschaft Gelatine mbH, Seljel hisselerinin yüzde 65'ini satın aldı. Tezman Holding'le yapılan anlaşmanın ardından Rekabet Kurumu'na yapılan başvurudan devir için onay da çıktı.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaları ile Türk iş hayatının önde gelen kuruluşlarından olan Tezman Holding, Sel Sanayi'yi sığır derilerinden tutkal/teknik jelatin üretmek üzere 1961 yılında kurdu.

Balıkesir Gönen’de bulunan fabrikası ile Avrupa’nın en büyük tutkal/teknik jelatin üreticisi haline gelen şirket, 2020 itibariyle aynı faaliyetine Seljel Jelatin ve Ticaret A.Ş. olarak devam etme kararı aldı.

İlk helal kolajeni üretti

2012 yılında Farmasel markası ile farmasötik jelatin sektörüne giriş yapan şirket, geçen yıl yeni fabrika yatırımı yaparak ilk helal kolajeni üreterek dünyaya satmaya başladı.

Gıda, ilaç, sağlık ve beslenme amaçlarına yönelik jelatin ve kolajen peptitlerinin önde gelen üreticilerinden Alman Gelita İnternational, bu satın alma operasyonuyla küresel liderlik konumunu güçlendirecek. Dünyada 23 lokasyonda ağı bulunan şirket, dünyada artan helal sığır jelatini talebini Türkiye üzerinden karşılayacak.

Ortaklar, sadece İslam devletlerinde değil, aynı zamanda Asya'nın büyük kesimlerinde de bu ürünün pazar payını genişletmeyi hedefliyor.