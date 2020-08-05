Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunu üretti

05 Ağustos 2020

AYŞE KAYTAN UÇAK

Eskişehir’de, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı antiserum üretmek amacıyla kurulan ALBİLA, Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu için çalışmalarını sürdürüyor.

ALBİLA Genel Müdürü Sedef Korkmaz, yerli ve milli kuduz antiserumunun üretimiyle Türkiye’nin yaptığı milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Firmalarının dört yıl önce 40 melek yatırımcı tarafından kurulduğunu ve iki yıl önce de KOSGEB desteğiyle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine başladığını aktaran Korkmaz, tesiste akreplerin zehrini toplayıp bilimsel araştırmalar yaparak seruma dönüştürdüklerini ifade etti. 4 ürün üzerinde çalıştıklarını anlatan Korkmaz, “Bunlardan iki tanesi akrep antiserumu. Birisi Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak, diğeri de Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak. İkisi de ruhsatlı ürünler. Bir diğer ürünümüz yılan antiserumu. Onun da ruhsat başvurusu yapıldı, sonuçlanması bekleniyor. Türkiye’de ilk olacak kuduz antiserumunun üretimini gerçekleştirerek, ruhsat başvurusunda hazır hale geldik. Bu ürün, Türkiye’nin, Hindistan’dan ithal ettiği bir üründür. Türkiye yıllık 200 bin doz kuduz aşısı ithal ediyor. Seri üretime geçildiğinde bu ithalatın da önüne geçilmiş olacak” dedi. Firmalarında üretilen antiserumlar hakkında bilgi veren Korkmaz, akrep antiserumunu zehirli hayvan sokmalarında kullanırken, kuduz antiserumunun ise kuduz vakalarında kuduz aşısı ile birlikte kullanıldığını söyledi.

KOSGEB'den iki destek aldı

Korkmaz, firma olarak hem Türkiye hem de yurt dışı pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olduklarını belirterek, “Ürünlerimiz Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu’da yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl aralık ayı itibariyle yurtdışı pazarına açılmak gibi bir hedefimiz vardı. Ancak pandemi nedeniyle ihalelerin çoğu iptal oldu. Akrep ve yılan mevsimsel ürünler. Dolayısıyla önümüzdeki seneye kalmış durumda” diye konuştu. KOSGEB’den ‘Ar-Ge’ ve ‘Stratejik Ürün’ başlığı adı altında iki destek aldıklarını ve Ticaret Bakanlığı teşviklerinden de faydalandıklarını aktaran Korkmaz, “Bugüne kadar ikisi ruhsatlı, ikisi de ruhsat aşamasında olan dört ürün geliştirdik. Yeni bir üzerinde de Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Korkmaz ayrıca, geçtiğimiz yıl şubat ayında Kuzey Afrika ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını ve önümüzdeki yıl ortak üretim yapma konusunda çalışma yürüteceklerini de sözlerine ekledi.