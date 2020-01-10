Türkiye'nin ilk LNG istasyonu Shell&Turcas'tan

10 Ocak 2020

İSTANBUL - DÜNYA

Shell&Turcas Türkiye akaryakıt sektöründe alternatif bir yakıt olarak geleneksel dizel yakıtlara göre daha ekonomik ve temiz olan sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) kullanımı konusunda bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye’nin ilk LNG istasyonunu açtı. Günde 40 ağır vasıtaya dolum yapabilme kapasitesine sahip istasyon, sanayi ve ihracatın yoğun olduğu Ankara-İstanbul yolu üzerinde Sapanca’da kuruldu.

Yüzde 35-40 fiyat avantajı

Shell Sapanca OHT LNG İstasyonu Mühendislerinden Çağrı Esmerligil, Enerji Günlüğü’ne yaptığı açıklamada, fiyatların çok farklı bileşene bağlı olarak değiştiğini belirterek, yaptıkları çalışmaya göre istasyonda satılacak olan LNG’nin geleneksel dizel yakıtlara göre yüzde 35 ila 40 arasında bir fiyat avantajı sağlayacağını kaydetti.HEM EKONOMİK HEM ÇEVRECİShell Türkiye ülke başkanı Ahmet Erdem açılışta yaptığı değerlendirmede, dünyanın enerji ihtiyacının hızla arttığına, bunun güzel bir gelişme olmasına rağmen bir ikileme de yol açtığını vurgulayarak, “Enerji tüketimi karbon emisyonları yaratıyor. Bizim, daha temiz ama daha fazla enerji temin edebilmek gibi bir misyonumuz var. Şirketimiz daha düşük emisyonlu bir gelecek için adımlar atıyor… LNG hem yakıt maliyetlerini ciddi oranda düşürecek kadar ekonomik, hem de emisyon oranlarını düşürecek kadar temiz bir yakıt” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin potansiyeli yüksek

Shell Turcas CEO’su Felix Fabel ise bugün sadece Shell Turcas için değil tüm Türkiye taşımacılık sektörü için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, Türkiye ihracatının belkemiği olan lojistik sektörünün geleceğin temiz yakıt kaynağı LNG kullanmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’de alternatif yakıt olarak LNG’nin kullanım potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Faber, Türkiye’de LNG’nin alternatif yakıt olmasında köşe taşı olan düzenleme ve mevzuatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti. Kaynak: Shell, Türkiye’nin ilk LNG istasyonunu açtı.