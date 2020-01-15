Türkiye’nin ilk online kablo eğitimi 2 bin kişiye ulaştı

15 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo’nun kablo sektörüne ve sektör profesyonellerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği online eğitim projesi 4 yıldır aralıksız devam ediyor. 2015 yılında başlayan eğitimlerden bugüne dek 2 bini aşkın kişi faydalandı.

Türk Prysmian Kablo Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Tamer Yavuztürk, “Türk kablo sektöründe kaliteli kablo kullanımı bilincini aşılamak için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerimizden biri de 2015 yılında başlattığımız Online Kablo Eğitimi. 2000 kişiyi aşan katılımcı sayımız günden güne artıyor. Teknolojinin her konuda çözüm ortağı olarak önümüze çıktığı bu dönemde, internet ile en uzak noktaya bilgi ulaştırabilmek, ürünlerimiz ve yeni teknolojiler hakkında bilgiler verebilmek ve eğitimi alanların kablolar hakkındaki bilgi seviyelerini biraz olsun artırabilmek bizler için gurur verici. Türk Prysmian Kablo olarak, sektörde bir ilk olan ve ücretsiz olarak sunduğumuz eğitim ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.