Türkiye’nin ilk uzay mühendisine Taylandlı ortak geldi

Kerim ÜLKER



Türk otomotiv sanayisinde robotik üretim denilince akla gelen ilk isimlerden Hakan Altınay. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden mezun olarak Türkiye’nin ilk 4 uzay mühendisinden biri olan Altınay, İTÜ ve Sanayi Bakanlığı’nın ortaklaşa kurduğu Türkiye’nin ilk Teknopark’ı olan İTÜ-TEKMER’de, Türkiye’nin ilk girişimci araştırma şirketi Altınay Robotik ve Otomasyon Limited Şirketi’ni kurdu.

Ardından şirketi büyüten ve Altınay Teknoloji Grubu olarak genişleten Hakan Altınay, 2012 yılında Gölcük’te 6 bin metrekarelik üretim tesisini hayata geçirdi.

Dünyaca ünlü markalarla çalışan Altınay, şu anda Ford müşterisinin özel ihtiyaçları doğrultusunda araç modifiye ediyor. Şu ana kadar da Ford Otosan’a 150 binin araç teslim etti ve 200 bine yakın da özel araç opsiyonu yaptı.

Altınay’ın bu başarısı küresel anlamda da büyümesinin yolunu açtı. Dünyanın en önemli otomotiv yan sanayi şirketlerinden biri olan Taylandlı RMA Group, Hakan Altınay’a ait Altınay Modifikasyon Merkezi Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin yüzde 75’ini devralmaya hazırlanıyor.

14 ÜLKEDE ÇALIŞIYOR

Merkezi Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan RMA, 1957 yılında kuruldu. Dünya çapında 14 ülkede faaliyet gösteren şirketin 7 bin 600 çalışanı var. Otomotiv dışında RMA, Güneydoğu Asya bölgesinin en büyük ekipman, hizmet ve gıda markalarının bünyesinde barındırıyor. Şirketin şu anda CEO’su ve sahibi olan Kevin Whitcraft, 2018 yılında Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun tarafından onur ödülü almıştı.