Türkiye’nin ilk yerli ve milli bebek maması devlere kafa tutacak

23 Eylül 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Yabancı markaların hakimi olduğu bebek maması pazarına yepyeni bir oyuncu katıldı. Kenton, Camsil, Ernet gibi markaların üreticisi Sultanlar Şirketler Grubu, sektöre iddialı girdi. Geçen yıldan bu yana hazırlık yaptığı ve sır gibi sakladığı yatırımı tamamlayarak bu hafta hayata geçirdi.

Sultanlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Eş Başkanı Mücahit Yıldız, “Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk mamasını ürettik. Arılac’la ülkemizdeki ve dünyadaki tüm bebekleri büyütme vizyonu ile yola çıktık” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaşık maması kategorisinde Arı markasıyla yıllardır vardık. Bu kategoride Türkiye’de lideriz. Yaptığımız yeni yatırımla yabancı markaların pazarda yüzde 95 hakimiyet kurduğu instant mama pazarına da girmiş olduk. Türkiye’nin ilk yerli ve milli bebek mamasını üretmiş olduk.”

Duyurusunu yaptıktan sonra yerel ve ulusal zincirlerden yoğun talep aldıklarını söyleyen Yıldız, satış noktalarının gösterdiği ilgiden oldukça memnun. Hızlı bir şekilde market raflarında ve reyonlarda yer alacaklarını söyleyen Yıldız, eczane kanalında da satış yapacaklarını söyledi.

“Yurtdışında tesis kurabiliriz”

Yurt içinde yaygın bir büyüme hedefi koyduklarını söyleyen Yıldız, “İlk aşamada planımız yüzde 25 pazar payı elde etmek” dedi. Grup eş zamanlı olarak ihracat çalışmalarına da başlayacak. 100’den fazla ülkeye ihracat yapan grup, satışlarının yüzde 35’ini ihracattan karşılıyor. “Yurtdışında güçlü bir satış ağına sahibiz. Arılac’ı ihraç etmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık” diyen Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortadoğu ve gelişmekte olan ülkelerde önümüz çok açık. Özellikle Pakistan ve Nijerya gibi kalabalık nüfusa sahip ülkelerde sadece satış yoluyla hareket etmeyeceğiz. Bu ülkelerde bir tesis kurarak yatırım yapma planımız da var.”

“Global markalarla rekabete hazırız”

Sultanlar Grubu Kenton’la Alman Dr. Oetker’e, Camsil’le temizlik ürünleri devi Henkel’le, diğer ürün gruplarında ise Unilever, Benckiser gibi global markalarla rekabet ediyor. Bebek mamasında ise bu kez başta Fransız Danone olmak üzere İspanyol Hero Baby, Alman Hipp ve Nestle gibi dünya devleri ile rekabete hazırlanıyor. Ürün grubunu tüm çeşitleriyle tamamlayacaklarını söyleyen Yıldız, “Bu kategorinin tamamında olacağız. Şu anda Arılac'ı beş çeşit olarak satışa sunduk. Kavanoz mama dahil tüm kategoriyi üretmek üzere hazırlıklarımızı yaptık. Çok farklı stratejiler yürüterek büyüyeceğiz” dedi.

Yüzde 100 Türk sermayeli Sultanlar Şirketler Grubu, bu yıl kuruluşunun 75’inci yılını kutluyor. 2 binden fazla çalışanı olan grubu, üçüncü jenerasyonun temsilcileri Faruk Yıldız ve Mücahit Yıldız yönetiyor.