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Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru hazır

Savaş uçağından atılan Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat’larda kullanılacak Türkiye’nin ilk yerli turbojet motoru KTJ-3200, başarıyla test edildi. Osman Kılıç'ın haberi...

Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru hazır
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