Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru hazır
Savaş uçağından atılan Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat’larda kullanılacak Türkiye’nin ilk yerli turbojet motoru KTJ-3200, başarıyla test edildi. Osman Kılıç'ın haberi...
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.