Türkiye’nin istihdam şampiyonu şehirleri belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından derlenen veriler, 34 milyonu aşkın işgücüyle Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ikinci işgücü unvanını taşıdığını gösterirken, yeni iş imkanları arayanlara rehber olacak bir çalışmaya imza atıldı.

Online İngilizce kursu sunan Preply, İŞKUR verilerinden hareketle Türkiye’nin 2022 istihdam karnesini ortaya çıkardı. En çok istihdam gerçekleştirilen illerin ve iş açığının en yoğun olduğu şehirlerin sıralandığı araştırma dosyasında, geleceğin mesleklerine de yer verildi. Öte yandan işverenlerin, yabancı dil ve iletişim becerisi gibi yetkinliklere daha fazla özen gösterdiğine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Halka açık veriler, Türkiye’deki iş imkanlarına ve şehirlerin istihdam potansiyeline dair önemli ipuçları sunuyor. Çalışanlar veya çalışan adayları, geleceğin mesleklerini, işverenlerin beklentilerini ve Türkiye’nin istihdam rakamları açısından güçlü sektörlerini keşfederek kariyerlerini bu doğrultuda planlayabiliyor. Bu incelememizin, profesyonel yaşamını Türkiye’de sürdüren herkese rehber olmasını diliyoruz” dedi.

En fazla istihdam da iş imkanı da İstanbul’da

İŞKUR’un 2022 sonunda yayımladığı yıllık veriler, 2022’de Türkiye genelinde 1 milyon 395 bini aşkın işe yerleştirme gerçekleştirildiğini gösterdi. Bu rakamın yaklaşık 1,38 milyonu özel sektörde, 17 bin kadarı da kamuda kaydedildi. Öte yandan İstanbul, 2022’nin istihdam şampiyonu oldu.

İstanbul’un ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm merkezi olduğunu vurgulayan Sivişoğlu, “İstanbul çağlar boyu ticaretin merkezi oldu. Bu vasfını günümüzde de koruyor. 2022’de İstanbul’da 105 bine yakın istihdam gerçekleştirildi. Öte yandan şehrin beklentilerin üzerinde büyüyen ekonomisi, iş açığının 2022’de 2,31 milyona yükseldiğini gösterdi. İstanbul hâlâ zengin iş imkanlarıyla öne çıkan bir şehir olurken, istihdam rakamlarında İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana, Konya, Mersin, Gaziantep gibi şehirler izledi. Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Kilis gibi, TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en az nüfuslu illeri ise istihdam ve iş açığı açısından son sıralarda konumlandı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de geleceğin mesleklerine de yer verildi

İŞKUR'un 2022 Yılı İşgücü Piyasası Araştırma Sonuçları, ülkemizde istihdamın en fazla olduğu sektörlerin %28,5 ile imalat, %21,4 ile toptan ve perakende ticaret olduğunu gösterdi. Bu rakamların Türkiye’nin yükselen bir üretim, sanayi ve ticaret ülkesi oluşuyla ilişkilendirilebileceğini kaydeden Mustafa Ali Sivişoğlu, “İş açığının en yoğun olduğu sektörlerde de bu kategoriler öne çıkıyor. Öte yandan işverenlerin beklentileri, Türkiye’de en çok istihdam artışının bilgi ve iletişim sektörlerinde olacağını öngörüyor. Dönüşen ekonomi ve gelişen teknoloji, Türkiye’de reel sektörün geleceğin mesleklerine yönelik bakışını da değiştiriyor. Örneğin yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, pazarlama profesyoneli, elektronik mühendisi gibi mesleklerde iş imkanlarının oldukça yoğun olduğu görülürken, Türkiye’de geleceğin meslekleri elektrikli otomobil ustası, büyük veri analisti, siber güvenlik personeli, güneş enerjisi montaj elemanı gibi yeni sektör ve iş alanlarında sıralanıyor” diye konuştu.

İşverenler yabancı dil ve ifade becerisi arıyor

Küreselleşme ve uluslararasılaşma hamlelerinin Türkiye’deki işverenlerin çalışanlarda aradıkları nitelikleri değiştirdiğini de kaydeden İngilizce konuşma platformu Preply’nin Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “İşverenler genel bilgi ve becerilerin yanı sıra yabancı dili de öncelikli kriterler arasında sıralıyor. Bir çalışandan beklenen 10 yetkinlik arasında %38,6 ile ifade kabiliyeti ve %13,1 ile yabancı dil öne çıkıyor. Her ölçekten işletme, gelecek planlarını da düşünerek en az bir yabancı dili profesyonel seviyede, akıcı bir biçimde konuşabilen ve yazabilen çalışanlar arıyor. Başka bir deyişle mesleki yabancı dil yeterliliği, özellikle yüksek okul veya lisans mezunu olan ve karar verici pozisyonlarda çalışacak personeller için tercih sebebine dönüşüyor.”

“50 dilde 32 binden fazla öğretmeni bir araya getiren ve online İngilizce eğitimi sunan Preply olarak biz de tam bu noktada devreye giriyoruz. Dünyanın dört bir yanından kullanıcımıza yabancı dil öğrenmenin, veya daha spesifik olarak İngilizce günlük konuşmanın sanıldığı kadar zor olmadığını anlatmak için çalışıyoruz. İş İngilizcesine, İngilizce iş mülakatlarına, Çince, Rusça, Arapça gibi Türkiye’nin ticari ilişkilerinin güçlü olduğu ülkelerde konuşulan dilleri öğrenmeyi kolaylaştırıyor, herkesin içindeki yabancı dil konuşma potansiyelini nitelikli öğretmenler ve özel kurslar ile sağlıyoruz”