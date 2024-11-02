Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması için son başvuru tarihi: 15 Kasım

Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananların Şubat 2025'te düzenlenecek ödül töreninde açıklanacağı yarışma için kadın girişimciler, 15 Kasım'a kadar başvurabilecek.

Bu yıl 18'incisi düzenlenecek yarışmada, 'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi' unvanını kazanan girişimciye 250 bin lira ödül verilecek. Diğer kategorilerde ise 'Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi', 'Türkiye'nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi', 'Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi' ve 'Türkiye'nin Kadın Kooperatifi' birincilerine 200'er bin lira ödül takdim edilecek.