“Türkiye’nin kalkınma sürecine güvenimiz tam”

Çok taraflı kalkınma ban­kalarıyla iş birliğini her geçen gün artıran Türki­ye'nin bu kuruluşlarla yürüttüğü projelerin aktif portföyü yakla­şık 40 milyar dolara ulaştı. Tür­kiye'nin geçen yıl Asya Kalkın­ma Bankası’nda (AKB) "bölgesel üye" statüsüne geçişinin ardın­dan bankayla iş birliği çalışma­ları hız kazandı.

Bu çerçevede AKB, Türkiye'ye bu yıl için 1 mil­yar dolar, 2026 ve 2027 yılları için 3'er milyar dolar olmak üze­re 7 milyar dolarlık finansman sağlamayı kararlaştırdı. AKB Başkanı Masato Kanda, bu işbir­liği kapsamında Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Türkiye'nin AKB'ye 1991'de üye olduğundan beri Türk şirketleri­nin Asya ve Pasifik bölgelerinde banka tarafından finanse edilen projelerde önemli rol oynadığı­na dikkati çeken Masato Kanda, Türkiye'nin kalkınma öncelik­lerini doğrudan destekledikleri yeni bir döneme geçtiklerini be­lirtti.

Kanda, "AKB aracılığıyla Türk firmaları, bugüne kadar 4 milyar dolardan fazla sözleşme üstlendi. Sadece 2024'te Türk şirketlerine 240 milyon dolar­lık sözleşmede finansman sağ­landı” dedi. Masato Kanda, Tür­kiye'ye ayrılan 7 milyar dolarlık proje finansmanına işaret ede­rek, "Bu durum, hem Türkiye'nin stratejik önemini hem de kal­kınma sürecine olan güvenimizi yansıtıyor” dedi.

"Ortaklığımızın gelişmesini sabırsızlıkla bekliyoruz"

Türkiye'nin AKB'deki sta­tü değişiminin, hem kamu hem özel sektör için bankanın ürün ve hizmetlerine erişim imkânı sağ­ladığına dikkati çeken Masato Kanda, "AKB'nin desteği, Türki­ye'nin dış şoklara karşı dayanık­lılığını güçlendirmeye, yatırım çekme kapasitesini artırmaya ve özellikle altyapı yatırımları yo­luyla ülkenin doğu ile batı ara­sında bir köprü olarak oynadığı rolü pekiştirmeye odaklanacak.

Ortak değerlerimiz ve Türki­ye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek olma yönün­deki kararlılığımız doğrultusun­da, ortaklığımızın gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesini sa­bırsızlıkla bekliyoruz" değerlen­dirmesinde bulundu.

İlk finansman paketi onaylandı

Masato Kanda, Banka İcra Di­rektörleri Kurulu’nun kısa süre önce Türkiye için ilk finansman paketini onayladığını belirtti. AKB'nin Türkiye'ye desteğini üç proje onayıyla başlattığını dile ge­tiren Masato Kanda, deprem son­rası yeniden inşa çalışmaları için 150 milyon euroluk ilk kamu sek­törü finansmanının 12 Kasım'da onaylandığını söyledi. Masato Kanda, projenin, Kahramanma­raş depremlerinden etkilenen il­çe ve belediyelerde su temini, atık su ve drenaj hizmetlerinin ye­niden imarına ve iyileştirmesi­ne yardımcı olacağını ifade etti.

Masato Kanda, aynı gün deprem­den etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren şirketler ve yenilenebi­lir enerji projeleri için 100'er mil­yon dolarlık iki özel sektör proje­sinin de imzalandığını belirterek, "Banka, kapsayıcı büyümeyi des­teklemek ve Türkiye'nin uzun va­deli kalkınma vizyonuna ulaşma­sına yardımcı olmak için kaynak aktarımını hızlandırarak Türki­ye'nin öncelikli sektörlerinde iş birliğini derinleştirmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Öncelik özel sektörün gelişimi

Türkiye'deki girişimciler ve finans kuruluşlarının "büyümenin lokomotifi" olduğunu dile getiren Masato Kanda, "Özel sektörün gelişimi, AKB'nin öncelikleri arasında. Türkiye'deki faaliyetlerimiz, genişleyen özel sektör hedeflerimiz için amiral gemisi olacak" diye konuştu.

Masato Kanda, uluslararası diğer ortaklarla yaklaşık 8 milyar dolar maliyetinin olduğu tahmin edilen İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin finansmanına destek sağlamak için çalıştıklarını ifade ederek, projenin, Asya ile Avrupa'yı bağlayarak bölgesel işbirliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Türkiye'yi, diğer üye ülkeler için özellikle yenilenebilir enerji, ulaşım ve inşaat sektörlerindeki teknik ve girişimcilik uzmanlığı konularında merkez olarak gördüklerine işaret eden Masato Kanda, "Türk ortaklarımızla yakın iş birliği içinde çalışırken yalnızca projeleri finanse etmek istemiyoruz. Türkiye ile dinleyen, anlayan ve sonuç üreten bir ortak olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.