“Türkiye'nin kompresör markası her alanda yükselişini sürdürüyor“

Türkiye’nin endüstri­yel kompresör üretici­si ve ihracatçısı Dalgakı­ran Kompresör’ün 1965 yılında Ömer Dalgakıran tarafından İs­tanbul’da 25 metrekarelik mü­tevazi bir atölyede kurulduğu­nu söyleyen Dalgakıran Komp­resör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, firmalarının kurulduğu günden bu yana yap­tığı yatırımlarla hızla büyüdüğü­nü ve bugün toplam 70 bin met­rekareyi aşan üretim tesisine sahip olduğunu bildirdi.

Dalgakı­ran, dinamik kadrosu ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefiy­le 150’nin üzerinde bayi, şube ve yaygın servis ağı ile dünyanın her yerinde hizmet verdiğini anlattı.

Kuruluşunun 60’ıncı yılını kutlamaya hazırlanıyor

Şirketinin 60’ıncı yılını kut­lamaya hazırlandığını bildiren Adnan Dalgakıran, yalın üretim anlayışı ve sürekli iyileşme ba­kış açısıyla birçok verimlilik pro­jesini eş zamanlı yönettiklerini belirtti. Günümüzde 130 ülke­ye ihracat gerçekleştirdiklerini; vidalı, pistonlu ve scroll komp­resör modelleriyle birçok farklı sektörün yağlı ve yağsız basınç­lı hava ihtiyacını, yüksek verim­lilikle karşıladığını vurguladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi ta­rafından açıklanan listede genel sıralamada 281’inci sırada yer al­dığını söyleyen Dalgakıran, ma­kine ve aksamları sıralamasında ise sekizinci sıraya yükseldiğini belirtti.

Üretimde Mükemmellik dalında birincilik ödülü

Dalgakıran Kompresör’ün, üretim operasyonlarında haya­ta geçirdiği pek çok verimli iyi­leştirme çalışmaları nedeniyle "Üretimde Mükemmellik" kate­gorisinde Türkiye birincisi se­çildiğini söyleyen Dalgakıran, “Yenilikçi yaklaşımı ve sürek­li gelişime olan bağlılığıyla tanı­nan markamız, bu prestijli ödül­le başarısını taçlandırdı. Kaizen Institute Türkiye tarafından dü­zenlenen yarışmada yapılan sa­ha denetimleri ve proje değerlen­dirme süreçleri ardından önce­likle ilk 10 şirket arasına girdik daha sonra da ilk dört şirket ile finale kaldık, Üretimde Mükem­mellik kategorisinde Türkiye bi­rincisiyiz” dedi.

Dalgakıran, ürün portföyüne iki yeni seri daha ekledi

Bu yıl geniş ürün portföyüne iki yeni seri daha eklediklerini söyleyen Dalgakıran, Yeni Nesil Tidy-DVK ve Inversys Plus se­rilerini pazara sunduklarını be­lirtti. Yeni Nesil Inversys Plus serisinin yüksek kaliteli hava ihtiyaçlarını en iyi şekilde kar­şıladığını anlatan Dalgakıran, ürünün enerji tasarrufundan da ödün vermeyerek performans ve verimlilikte örnek olmaya de­vam edeceğini bildirdi.

Sürdüre­bilirlik vaatleriyle uyumlu olan Yeni Nesil Inversys Plus serisi­nin kompresörlerin, değişken basınçlı hava ihtiyaçlarında da­hi verimli ve yenilikçi çözümler sunduğunun altını çizen Dalga­kıran, “Günümüz koşullarına uy­gun ve kullanıcı ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya aday bu ürünlerin pazara sunulması, Türkiye'nin makine endüstri­si tarafında sektörel anlamda da bilinirliğini artıracak” değerlen­dirmesini yaptı.

139 şirketi geride bıraktı 58’inci sıraya yerleşti

Basınçlı hava teknolojileri alanındaki 60 yıllık tecrübesini büyük bir başarıyla taçlandırdığını anlatan Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda bu yıl, 139 şirketi geride bırakarak 58’inci sıraya yükseldi. Bu önemli başarı, Dalgakıran Kompresör’ün istikrarlı büyümesini ortaya koydu. Türkiye’nin global kompresör markası olarak, 60 yıllık köklü geçmişiyle sanayide sağlam bir konum elde etti. Verimlilik, mükemmellik ve sürdürebilirlik alanındaki kararlılığıyla adından söz ettirirken, global ve yerel pazarda yüksek standartları hedefleyerek büyümeye devam eden Dalgakıran Kompresör, bu önemli başarıyı yenilikçi çözümlerle pekiştirmeyi sürdürecek” diye konuştu.