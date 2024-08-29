“Türkiye'nin kompresör markası her alanda yükselişini sürdürüyor“
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda bu yıl, 139 şirketi geride bırakarak 58’inci sıraya yükseldiklerini söyleyen Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, şirketlerinin her alanda istikrarlı gelişiminin devam ettiğini belirtti.
Türkiye’nin endüstriyel kompresör üreticisi ve ihracatçısı Dalgakıran Kompresör’ün 1965 yılında Ömer Dalgakıran tarafından İstanbul’da 25 metrekarelik mütevazi bir atölyede kurulduğunu söyleyen Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, firmalarının kurulduğu günden bu yana yaptığı yatırımlarla hızla büyüdüğünü ve bugün toplam 70 bin metrekareyi aşan üretim tesisine sahip olduğunu bildirdi.
Dalgakıran, dinamik kadrosu ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle 150’nin üzerinde bayi, şube ve yaygın servis ağı ile dünyanın her yerinde hizmet verdiğini anlattı.
Kuruluşunun 60’ıncı yılını kutlamaya hazırlanıyor
Şirketinin 60’ıncı yılını kutlamaya hazırlandığını bildiren Adnan Dalgakıran, yalın üretim anlayışı ve sürekli iyileşme bakış açısıyla birçok verimlilik projesini eş zamanlı yönettiklerini belirtti. Günümüzde 130 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini; vidalı, pistonlu ve scroll kompresör modelleriyle birçok farklı sektörün yağlı ve yağsız basınçlı hava ihtiyacını, yüksek verimlilikle karşıladığını vurguladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan listede genel sıralamada 281’inci sırada yer aldığını söyleyen Dalgakıran, makine ve aksamları sıralamasında ise sekizinci sıraya yükseldiğini belirtti.
Üretimde Mükemmellik dalında birincilik ödülü
Dalgakıran Kompresör’ün, üretim operasyonlarında hayata geçirdiği pek çok verimli iyileştirme çalışmaları nedeniyle "Üretimde Mükemmellik" kategorisinde Türkiye birincisi seçildiğini söyleyen Dalgakıran, “Yenilikçi yaklaşımı ve sürekli gelişime olan bağlılığıyla tanınan markamız, bu prestijli ödülle başarısını taçlandırdı. Kaizen Institute Türkiye tarafından düzenlenen yarışmada yapılan saha denetimleri ve proje değerlendirme süreçleri ardından öncelikle ilk 10 şirket arasına girdik daha sonra da ilk dört şirket ile finale kaldık, Üretimde Mükemmellik kategorisinde Türkiye birincisiyiz” dedi.
Dalgakıran, ürün portföyüne iki yeni seri daha ekledi
Bu yıl geniş ürün portföyüne iki yeni seri daha eklediklerini söyleyen Dalgakıran, Yeni Nesil Tidy-DVK ve Inversys Plus serilerini pazara sunduklarını belirtti. Yeni Nesil Inversys Plus serisinin yüksek kaliteli hava ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladığını anlatan Dalgakıran, ürünün enerji tasarrufundan da ödün vermeyerek performans ve verimlilikte örnek olmaya devam edeceğini bildirdi.
Sürdürebilirlik vaatleriyle uyumlu olan Yeni Nesil Inversys Plus serisinin kompresörlerin, değişken basınçlı hava ihtiyaçlarında dahi verimli ve yenilikçi çözümler sunduğunun altını çizen Dalgakıran, “Günümüz koşullarına uygun ve kullanıcı ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya aday bu ürünlerin pazara sunulması, Türkiye'nin makine endüstrisi tarafında sektörel anlamda da bilinirliğini artıracak” değerlendirmesini yaptı.
139 şirketi geride bıraktı 58’inci sıraya yerleşti
Basınçlı hava teknolojileri alanındaki 60 yıllık tecrübesini büyük bir başarıyla taçlandırdığını anlatan Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda bu yıl, 139 şirketi geride bırakarak 58’inci sıraya yükseldi. Bu önemli başarı, Dalgakıran Kompresör’ün istikrarlı büyümesini ortaya koydu. Türkiye’nin global kompresör markası olarak, 60 yıllık köklü geçmişiyle sanayide sağlam bir konum elde etti. Verimlilik, mükemmellik ve sürdürebilirlik alanındaki kararlılığıyla adından söz ettirirken, global ve yerel pazarda yüksek standartları hedefleyerek büyümeye devam eden Dalgakıran Kompresör, bu önemli başarıyı yenilikçi çözümlerle pekiştirmeyi sürdürecek” diye konuştu.