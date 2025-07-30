Türkiye’nin MES’i dünyanın en seçkin çözümleri arasına girdi

Küresel endüstrileri dönüştüren yerli teknoloji şirketlerine yenisi eklendi. İstanbul merkezli akıllı üretim çözümleri sağlayıcısı Doruk Otomasyon ve Yazılım’ın, üreticilerin ihtiyaçlarına uygun ölçeklenebilir, yapay zeka destekli üretim operasyonu yönetim sistemi (Manufacturing Execution System – Manufacturing Operations Management System | MES/MOM) ProManage, araştırma ve danışmanlık kuruluşu Gartner’ın “Tool: Vendor Identification for Manufacturing Execution Systems 2025” rehberine dahil edildi. 27 yıllık deneyimini “Auto Improve Your Business - İşinizi İyileştirmeyi Otomatikleştirin” vizyonuyla fabrikaların daha verimli ve çevik çalışmasını sağlayan izlenebilir bir platforma aktaran şirketin, Gartner’ın rehberinde “MES Üreticisi (MES Vendor)” olarak yer alması; teknolojik olgunluğunun, fonksiyonel yeterliliğinin, müşteri başarısı ve pazar uygunluğu kriterleri açısından üst seviyede değerlendirildiğini ortaya koydu.

Dünyanın en seçkin 40 MES çözümünden biri olarak gösterildi

Gartner tarafından tanınmanın, ProManage’ın yalnızca bugünün teknolojisini değil, geleceğe yönelik vizyonunu da onayladığını söyleyen Doruk Otomasyon ve Yazılım Uluslararası Genişlemeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO’su Aylin Özden konuya dair, “ProManage’ın Gartner gibi dünya çapında itibarlı bir kuruluş tarafından dünyanın en seçkin 40 MES çözümünden biri olarak gösterilmesi, bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda önemli bir sorumluluk. Bu, yalnızca sahadaki başarımızı değil, teknolojimizin mühendislik kalitesini, vizyonumuzu ve global ölçekteki rekabet gücümüzü de teyit ediyor” dedi.

500’ü aşkın lider üretim tesisinde, 50 binin üzerinde aktif üretim noktasında görev alıyor

Bu başarının arkasında mühendislik, yazılım geliştirme ve proje uygulama ekipleri olduğunu vurgulayan Aylin Özden, “ProManage, yeni nesil bir MES çözümü olarak hem bulut tabanlı hem de hibrit mimaride çalışabilme esnekliğine sahip. Üretken yapay zeka destekli analiz ve karar yetenekleriyle üretim süreçlerinde proaktif öneriler sunabilen, öğrenen ve dönüşen bir yapısı var. Bu yetkinlikler, ProManage’i dünyadaki çok az sayıda üretim yönetim platformunun ulaştığı bir noktaya taşıyor. 25 yılı aşkın süredir üretim sahasında edindiğimiz bilgi birikimini, yapay zeka ve ileri analitikle birleştirerek yalnızca yazılım değil, üreticilere veriye dayalı, akıllı bir dönüşüm ortağı sunuyoruz. Bu teknolojinin Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya kadar birçok bölgede tercih edilmesi bizim için gurur kaynağı olurken, ProManage’ın global büyüme vizyonunun da önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor” diyerek dünyadaki en yaygın MES çözümlerinden biri olan sistemleri hakkında bilgiler verdi:

“Türkiye ve dünya genelinde 500’ü aşkın lider üretim tesisinde kullanılan platformumuz, toplamda 50 binin üzerinde aktif üretim noktasında çalışıyor. Otomotiv, beyaz eşya, ilaç, gıda, kimya, ambalaj ve plastik gibi birçok sektörde kullanılıyor. Nesnelerin interneti, yapay zeka ve bulut tabanlı yapısıyla verilerin anında toplanmasını, analiz edilmesini ve sunumlaştırılmasını sağlıyor. İhtiyaca göre yapılandırılabilirken, üreticilerin dijitalleşme yolculuğuna eşlik eden stratejik bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor.”

“Bu başarı hem müşterilerimiz hem de ortaklarımız için güven kaynağı oldu”

Elde ettikleri başarının ProManage’ın yerelden küresele uzanan büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına işaret ettiğine dikkat çeken Doruk Otomasyon ve Yazılım Uluslararası Genişlemeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO’su Aylin Özden değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Bu başarı sayesinde müşterilerimiz, dünya standartlarında tanınan bir platformla çalıştığını bilerek yatırım güveni kazanıyor. İş ortaklarımız ise global ölçekte rekabet edebilecek, güçlü bir çözümle işbirliklerini derinleştirme fırsatı yakalıyor. Yeni pazarlarda, satış ve genişleme süreçlerini daha hızlı ve etkili yürütebiliyor. Şirketlerin teknolojik yatırım kararlarında referans olarak kullandığı Gartner araçlarında yer almak, global pazarda güvenilirlik, görünürlük ve itibar açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Yalın üretimi, dijital dönüşümü, sürdürülebilirliği ve sürekli iyileşmeyi işletmelerin yaşam tarzı haline getiriyor. Böylece geleceğin fabrikalarına bugünden yön veriyor. 1998 yılından bu yana üretim sektörüne özel dijital çözümler geliştirerek Türkiye'nin öncü sanayi teknolojisi şirketlerinden biri haline gelen Doruk Otomasyon ve Yazılım olarak, uzun soluklu müşteri işbirlikleri, akademik ortaklıklar ve inovasyona dayalı kültürümüzü başarıya dönüştürmekten gurur duyuyoruz.”