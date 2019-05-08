Türkiye’nin milli e-postası AFAD’la yola çıktı

08 Mayıs 2019

Turkcell, Türkiye’nin yerli ve milli e-postasını hizmete sundu. Turkcell dijital ürün ve servisler çatısı altında yer alan yerli e-posta, kamu kurumlarından ilk kez İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) hayata geçirildi. 7000 AFAD kullanıcısı, yerli e-postayı kullanmaya başladı.

“Veri iletişiminde güvenliği ön planda tutuyoruz”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve koruması misyonunun önemli bir halkasını daha tamamladıklarını belirterek, “Turkcell olarak, Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Kamu kurumlarına uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti sağlarken, yerli e-posta hizmetimizle, dijital servisler, arama motoru ve veri merkezleri çatısı altında, Türkiye’nin verisine sahip çıkıyoruz. Yerli e-posta sayesinde güvenli bir yurtiçi iletişim ağı kurulmuş oluyor.

En ileri teknolojiler ve açık sistemlerle geliştirilen e-posta hizmetini, kamu kurumlarında ilk olarak AFAD işbirliğiyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli e-postanın en büyük katkısı, verimizin Türkiye’de kalması, lisans maliyet yükünün düşürülmesi ve diğer kamu kurumlarına referans olacak anahtar bir proje olmasıdır” dedi.