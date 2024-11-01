Türkiye'nin milli savaş gemileri Euronaval'la Avrupa vitrinine çıkıyor

Euronaval 2024'de, STM'nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Türk donanmasına bugüne kadar 4 adet teslimi gerçekleştirilen ve ihracat başarıları yakalayan Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM ada sınıfı sergilenecek ürünler arasında yer alacak.

Şirketin kendi öz kaynaklarıyla başlattığı ve mukavim tekne test üretimini geride bırakan Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500 katılımcıların beğenisine sunulacak. Sürat ve manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen milli hücumbot tasarımı STM MPAC ve STM'nin Türk donanması ile Pakistan donanmasının envanterine kazandırdığı lojistik destek gemilerinden bir model de STM standında sergilenecek.

Amaç: Yeni ihracatlara kapı aralamak

Şirket Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Ukrayna donanması için inşasına devam ettiğimiz Ukrayna korvetleri ile Türkiye'nin Avrupa'ya ilk korvet ihracatını gerçekleştirdik. Avrupa'da askeri denizcilik alanında yeni ihracatlara kapı aralamak ve işbirliklerine imza atmak için Euronaval'da modern deniz platformlarımızı sergileyeceğiz. Esnek mühendislik çözümlerimiz, özgün tasarım ve teknolojik kabiliyetlerimizle ülkemizi dünya arenasında başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.