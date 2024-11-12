Türkiye’nin yapı ve inşaat sektörü 10 milyar dolarlık ihracat için Libya’ya gidiyor

Yaşanan artışta dünyada ilk sıralarda gelen Türkiye yapı ve inşaat sektörünün payının büyük olduğunu vurgulayan ADD International Group CEO’su Ghaleb Gheblawi ve ICF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Akpınar, 16-19 Aralık tarihlerinde Trablus’ta gerçekleşecek 7. Uluslararası Libya Yapı ve İnşaat Fuarı 2024 ile iki ülke arasındaki Ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi. Yapı ve inşaat sektöründeki yıllık potansiyelin 10 milyar doların üzerinde olduğunu kaydettiler.

Libya Birlik Hükümeti’nin, özellikle alüminyum cepheler, kaplama malzemeleri ve beton makineleri alanında Türk şirketlerinin de bir parçası olabileceği büyük fırsatlar barındıran birçok mega proje üzerinde çalıştığına değinen Ghaleb, “Bu projelerin çoğu inşaat aşamasında. Keza Trablus Havalimanı, Misrata Havalimanı ve birçok yeni okul ve hastane sözleşme aşamasında. Ayrıca özel sektörde, özellikle mühendislik danışmanlığı ve fizibilite çalışmaları alanında çok sayıda fırsat ile bu fuar yatırımcıları tanıştıracak.” dedi.

ADD International Group CEO’su Ghaleb Gheblawi, önümüzdeki ay gerçekleşecek 7. Uluslararası Libya Yapı ve İnşaat Fuarı ve bununla eş zamanlı aynı yerde düzenlenecek Libya Su Teknolojileri Fuarı ve Mimarlık & Tasarım Forumu’na XX adet ülkeden 220 şirketin katılacağını açıkladı. Bunun en az yüzde 20’sinin Türkiye’den katılmasını hedeflediklerini söyledi. Halihazırda su teknolojisi, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, alüminyum & cam, cephe, boya, beton, astar planları, blok makinaları gibi birçok sektörden katılım sağlandığını kaydeden Ghaleb, geçen sene ki fuara Türkiye’den 300 de ziyaretçi olduğunu hatırlattı.